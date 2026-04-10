Beşiktaş'tan Moral Kazanımı

10.04.2026 23:22
Sergen Yalçın, Antalyaspor galibiyeti sonrası oyuncuların motivasyonunu vurguladı.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Hesap.com Antalyaspor'u 4-2 yenen Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, ligde hedefsiz kalmalarına rağmen oyuncularının motivasyonunun iyi olduğunu söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yalçın, "Kazanmak güzel. Morale ihtiyacımız vardı. Çocuklar iyi mücadele etti. Oyunun tamamında kontrol bizdeydi. Gollerin haricinde pozisyonlarımız da vardı. Farklı oyuncularla oynadık. Oyunun devamında bazılarını kullandık. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Ligde hedefsiz kaldık. O yüzden lig maçlarında oyuncuları konsantre etmek zor oluyor ama oyuncuların motivasyonu iyiydi." ifadelerini kullandı.

Önümüzdeki sezonun planlamasını yaptıklarını ve bu nedenle kadroda değişiklikler olduğunu anlatan Yalçın, "Zaman zaman böyle değişiklikler olabilir. Bugün itibariyle oyuncuların mental durumları iyiydi. Pozisyonumuz ligde sağlıklı değil ama oyuncular konsantreydi. Kiralık oyuncular da var. Oyuncuları kullanıyoruz. Sezon sonu bazı kararlar vermemiz gerekiyor. Onları kullanıp son durumlarını görmek istiyoruz. Bundan sonraki maçlarda da bazı oyuncuları kullanacağız." diye konuştu.

Yeni sezona takımın başında başlamasının önemli bir avantaj olacağını söyleyen deneyimli teknik adam, şunları kaydetti:

"Sezon başında göreve başlamak daha mantıklı çünkü kampı ve kadro planlamasını siz yapıyorsunuz. Teknik direktör olarak sezon başlamadan göreve gelmek daha doğru ama büyük camialara kurtarıcı olarak gelinmez. Bu daha çok küme düşme hattındakiler için geçerli olabilir. Burada hedefe oynamak istiyoruz. Taraftarımıza sabrından dolayı teşekkür ediyorum. Zaman lazım dedik, bazı şeylerin değişmesi için süre gerekiyor. Ligdeki pozisyonumuzun normal olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki sene farklı bir yerde olacağız. Planlarımız onun üzerine. Biraz sabırlı olun. Kadro planlamasını, kampı yapalım sonrasını hep beraber göreceğiz."

Hayatını kaybeden Rumen teknik adam Mircea Lucescu'yu da anan Yalçın, "Lucescu benim hayatımda çok önemli yeri olan birisi. 2002'de Galatasaray'da şampiyon olmuştuk sonra 2003'te burada şampiyon olduk. Hocalığın yanında çok iyi bir insandı. Bizim diyaloğumuz harikaydı, çok iyi anlaşıyorduk. Rahmet ve başsağlığı diliyorum. Lucescu'yu, Beşiktaş camiasının adamı olarak görebiliriz. Beşiktaş'ın sembol ismiydi." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

