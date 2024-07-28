Beşiktaş\'tan radikal karar! Ante Rebic\'in sözleşmesi askıya alınacak

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Yeni sezon kadro planlamasını sürdüren Beşiktaş, beklenen performansı göstermeyen ve takımda düşünülmeyen Ante Rebic ile sözleşme fesih görüşmelerinden sonuç alamamıştı. Siyah-beyazlılar, çareyi radikal bir karar almakta buldu

SÖZLEŞMESİ ASKIYA ALINACAK

Rebic ile sözleşme feshi konusunda birçok kez bir araya gelinmesine rağmen, Hırvat oyuncu yönetimin sunduğu tekliflere kesinlikle yanaşmıyor. Beşiktaş ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan Rebic, kontratının sonuna kadar takımda kalmak istiyor. Fanatik'in haberine göre Rebic, takımdan ayrılmazsa 30 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi askıya alınacak.

AYRILMAK İÇİN MAAŞININ HEPSİNİ İSTİYOR

Rebic, Siyah-beyazlılardan ayrılmak için maaşının tamamını talep ediyor. Beşiktaş'ın sportif danışmanı Brad Friedel, kadroda düşünülmeyen Rebic ile yaptığı görüşmelerde bir sonuç alamamıştı. Tecrübeli futbolcu, Beşiktaş'tan yıllık 2.5 milyon euro maaş alıyor.

KADRO DIŞI BIRAKILMIŞTI

Siyah-beyazlılarda sözleşme feshine yanaşmayan Ante Rebic, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un kararı doğrultusunda A takım idmanlarına dahil edilmemişti. Hırvat oyuncu çalışmalarını takımdan ayrı şekilde sürdürüyor.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

30 yaşındaki kanat oyuncusu, geride kalan sezonda Beşiktaş'ta 23 maça çıktı. Ante Rebic bu mücadelelerde 1 gol attı ve 5 asist üretti. Ante Rebic'in Beşiktaş ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek.