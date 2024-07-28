Beşiktaş'tan radikal karar! Ante Rebic'in sözleşmesi askıya alınacak - Son Dakika
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Beşiktaş'tan radikal karar! Ante Rebic'in sözleşmesi askıya alınacak

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kadroda düşünmediği Rebic ile yaptığı sözleşme fesih görüşmelerinden sonuç alamayan Beşiktaş, yıldız futbolcu ile ilgili radikal bir karar aldı. Siyah-beyazlılar, 30 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini askıya almaya hazırlanıyor. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un kararı doğrultusunda A takım idmanlarına da dahil edilmeyen Rebic'in 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Takımdan ayrı çalışan Hırvat futbolcunun maaşı ise 2.5 milyon euro.

28.07.2024 12:50
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Yeni sezon kadro planlamasını sürdüren Beşiktaş, beklenen performansı göstermeyen ve takımda düşünülmeyen Ante Rebic ile sözleşme fesih görüşmelerinden sonuç alamamıştı. Siyah-beyazlılar, çareyi radikal bir karar almakta buldu

SÖZLEŞMESİ ASKIYA ALINACAK

Rebic ile sözleşme feshi konusunda birçok kez bir araya gelinmesine rağmen, Hırvat oyuncu yönetimin sunduğu tekliflere kesinlikle yanaşmıyor. Beşiktaş ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan Rebic, kontratının sonuna kadar takımda kalmak istiyor. Fanatik'in haberine göre Rebic, takımdan ayrılmazsa 30 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi askıya alınacak.

AYRILMAK İÇİN MAAŞININ HEPSİNİ İSTİYOR

Rebic, Siyah-beyazlılardan ayrılmak için maaşının tamamını talep ediyor. Beşiktaş'ın sportif danışmanı Brad Friedel, kadroda düşünülmeyen Rebic ile yaptığı görüşmelerde bir sonuç alamamıştı. Tecrübeli futbolcu, Beşiktaş'tan yıllık 2.5 milyon euro maaş alıyor.

Beşiktaş'tan radikal karar! Ante Rebic'in sözleşmesi askıya alınacak

KADRO DIŞI BIRAKILMIŞTI

Siyah-beyazlılarda sözleşme feshine yanaşmayan Ante Rebic, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un kararı doğrultusunda A takım idmanlarına dahil edilmemişti. Hırvat oyuncu çalışmalarını takımdan ayrı şekilde sürdürüyor.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

30 yaşındaki kanat oyuncusu, geride kalan sezonda Beşiktaş'ta 23 maça çıktı. Ante Rebic bu mücadelelerde 1 gol attı ve 5 asist üretti. Ante Rebic'in Beşiktaş ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek.

Beşiktaş\'tan radikal karar! Ante Rebic\'in sözleşmesi askıya alınacak

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Son Dakika Spor Beşiktaş'tan radikal karar! Ante Rebic'in sözleşmesi askıya alınacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Ramazan Ertaş: Sekiztas ferhat nerede. Seneye beşiktaşin kapısına kilit vururlar . 11 12 Yanıtla
    ferhat eser: ramazan illa beni kendine musallat edeceksin onun peşindemisin? 8 2 Ramazan Ertaş: Yardım kampanyası yaparsanız haberim olsun. 1 euro bağışlayacam sekiztaşa 3 2 Hursit Yavas: Ferhat kardeşim bu ramazan ismi güzel cismi bedbah sen onun seviyesine düşme 2 0 ferhat eser: aynen öyle değerli kardeşim hursit sağol varol 2 0
  • Bayram Izgoren: zamaninda alinmasaymis alinirken istatistigi yokmuydu alt liglere bakilsaymis nedir bu yabanci sevdasi hele fener mazallah 10 1 Yanıtla
  • Sedat Bezmen: Yakında fenerde böyle haberler çok duyarız.. 10 1 Yanıtla
  • Ali Kublay: Memleket böyle sözleşmelerle dolu sanki adam mukavele yaparken bunlara silah doğrulttu adama 2 buçuk milyon Euro garanti maaş ver sonra git de sen olsan gidermisin 19 takımıyla antrenmana çıkar alır parasını çok komik tabi bu durum sadece bjk de değil her takımda var 5 0 Yanıtla
  • Talat Yelbuz: bi karga işareti yapsana , gelirken hepsi karga işareti yapıyor ya 0 2 Yanıtla
  • Volkan KILIÇ: ferhadilo nerdesin 0 0 Yanıtla

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