Beşiktaş\'tan Semih Kılıçsoy\'un maaşına dev zam

Spor

Geri sayım başladı! E-Devlet\'e müthiş bir hizmet daha geliyor

Beşiktaş, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un genellikle yedek kulübesinde oturttuğu genç golcüsü Semih Kılıçsoy için harekete geçti ve 19 yaşındaki forvetin maaşından iyileştirme yaptı.

10 MİLYON TL ZAM YAPILDI

Beşiktaş, takımdaki maaş adaletini sağlamak için ocak ayında imzalanan yeni sözleşme üzerinde tekrar görüştüğü 19 yaşındaki genç yıldız Semih Kılıçsoy'un, yıllık 12 milyon TL olan ücretini 10 milyon TL iyileştirerek 22 milyon TL'ye çıkardı.

SERBEST KALMA MADDESİ YOK

Beşiktaş'ın gelecekte büyük bir bonservis geliriyle Avrupa'ya göndermeyi planladığı Semih'in 2028'e kadar olan kontrat süresinde değişiklik olmayacak Siyah-beyazlılar, daha önce olduğu gibi söz konusu sözleşmeye yine serbest kalma maddesi koymayacak.

DERBİDE İLK 11'DE OLMASI BEKLENİYOR

Bu hareketle derbi öncesinde Semih Kılıçsoy'un motivasyonunu artıran yönetim, genç yıldızdan sadece sahaya odaklanıp takıma şampiyonluk yolunda katkı vermesini bekliyor. Milli ara dönüşü hırslı bir şekilde takıma katılan ve yeniden 11'e tutunmak için çaba harcayan başarılı forvetin 28 Ekim Pazartesi günü (yarın Galatasaray karşılaşmasına ilk 11'de başlaması bekleniyor.