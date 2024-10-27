Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy'un maaşına dev zam - Son Dakika
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Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy'un maaşına dev zam

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Beşiktaş, 19 yaşındaki yıldızı Semih Kılıçsoy'un 12 milyon TL olan maaşını 10 milyon TL zamla 22 milyon TL'ye çıkardı. Yeni sözleşmede kontrat süresi değişmezken, serbest kalma maddesi de olmayacak. Öte yandan genç forvetin Galatasaray derbisine ilk 11'de başlaması bekleniyor.

27.10.2024 18:09
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Beşiktaş, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un genellikle yedek kulübesinde oturttuğu genç golcüsü Semih Kılıçsoy için harekete geçti ve 19 yaşındaki forvetin maaşından iyileştirme yaptı.

10 MİLYON TL ZAM YAPILDI

Beşiktaş, takımdaki maaş adaletini sağlamak için ocak ayında imzalanan yeni sözleşme üzerinde tekrar görüştüğü 19 yaşındaki genç yıldız Semih Kılıçsoy'un, yıllık 12 milyon TL olan ücretini 10 milyon TL iyileştirerek 22 milyon TL'ye çıkardı.

SERBEST KALMA MADDESİ YOK

Beşiktaş'ın gelecekte büyük bir bonservis geliriyle Avrupa'ya göndermeyi planladığı Semih'in 2028'e kadar olan kontrat süresinde değişiklik olmayacak Siyah-beyazlılar, daha önce olduğu gibi söz konusu sözleşmeye yine serbest kalma maddesi koymayacak.

DERBİDE İLK 11'DE OLMASI BEKLENİYOR

Bu hareketle derbi öncesinde Semih Kılıçsoy'un motivasyonunu artıran yönetim, genç yıldızdan sadece sahaya odaklanıp takıma şampiyonluk yolunda katkı vermesini bekliyor. Milli ara dönüşü hırslı bir şekilde takıma katılan ve yeniden 11'e tutunmak için çaba harcayan başarılı forvetin 28 Ekim Pazartesi günü (yarın Galatasaray karşılaşmasına ilk 11'de başlaması bekleniyor.

Beşiktaş\'tan Semih Kılıçsoy\'un maaşına dev zam

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Son Dakika Spor Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy'un maaşına dev zam - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Talat Yelbuz:
    22 milyon TL verdikleri adamdan 35 milyon euro gelir beklemek tamda kuş aklı 20 31 Yanıtla
  • Galatasaray Spor kulübü:
    Yunusun krampon fiyatı 11 27 Yanıtla
  • Bilişim Hurda:
    dev zam derken 350.000 yerine 650.000 dolar olmuş. bence çok az 20 15 Yanıtla
  • ferhat eser:
    5saraydan büyük futbolcu SEMİH KILIÇSOY 19 12 Yanıtla
    Ali Arat:
    8tas ferros sen bikurusermessin 0 0
  • Talat Yelbuz:
    KÜÇÜK TAKIMI TOPÇUSU SEMIH. YUNUS BARIŞ KEREM HEPSINI YEDEĞİ KULÜBE MUDAVİMİ 8 TAŞ LI 3 20 Yanıtla
  • Bilişim Hurda:
    tolga sen muhasebecisin galiba. Bayanın yaşı erkeğin maaşı sorulmaz 14 2 Yanıtla
  • Depechs Modes:
    5S yapmaya hazırız Talat tenekesi senin t 7 3 Yanıtla
  • Tolga Gökçe:
    bilişim hurda sen yılda kaç para kazanıyosunda buna az diyorsun acaba ?????? 9 1 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Hiç Gerek Yok Para çok önemli sanki 6 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy'un maaşına dev zam - Son Dakika
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