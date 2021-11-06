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Beşiktaş-Trabzonspor maçının ardından - Son Dakika

Beşiktaş-Trabzonspor maçının ardından

06.11.2021 22:18
Beşiktaş-Trabzonspor maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'ı deplasmanda 2-1 yenen Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, 3 puanı almanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'ı deplasmanda 2-1 yenen Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, 3 puanı almanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Avcı karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Bugün 3 puan kazandık, başka bir şey kazanmadık." dedi.

Uzun bir zaman sonra güzel bir ortam yakaladıklarını belirten Avcı, "Herkes bizi 12. haftada başka yerlere koyuyor. Uzun bir maraton var. Beşiktaş yine yarışın içinde olacak. Bugün ligimizde maç kazanmak kolay değil, hele Beşiktaş taraftarının önünde kazanmak kolay değil." diye konuştu.

İlk yarıda buldukları golle soyunma odasına 1-0 üstün gittiklerini hatırlatan Avcı, "İkinci yarıda bireysel hatadan dolayı rakibi devreye soktuk. Oyun dengeli gitti. Son bölümde bize geniş alanlar çıktı, bunu biliyorduk. Son dakikada olması harika oldu." ifadelerini kullandı.

"Sabırlı oyun bizi daha iyi yerlere getirecek"

Elde ettikleri galibiyetle Trabzonspor taraftarını mutlu ettiklerini kaydeden Avcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Onlar bize destek oluyor ve saygı gösteriyorlar. Bu güzellikleri hak ediyorlar. Duyguları yoğun yaşayan bir şehir, ben de o bölgenin insanıyım. Biraz dengelemeye başladılar, bunu net görüyorum. Bugün 5 yerli oyuncuyla çıktık. Özellikle yerel oyunculara rica ediyorum, oyunun içinde yardımcı olsunlar. Onlar buranın taraftarları. Abdülkadir Ömür, Uğurcan, Serkan ve diğerleri. Sabırlı oyun bizi daha iyi yerlere getirecek."

Puan farkının açılmasının önemli olmadığını belirten Avcı, "Herkesin bir oyuncu kalitesi var, oyun organizasyonu var. 4 gün sonra Trabzonspor'da tam bir yılım olacak. Gelişme katediyoruz. Daha eksiklerimiz var, çalışmamız lazım. Parçadan bütüne gittik, haftalık oyunlarda bile bazen rakibe göre davrandık. Kazanmak kazanmak kazanmak, bu bizi nereye götürecek bakacağız. Şu an doğru yoldayız."

Uğurcan'a yönelik tepki

Beşiktaşlı taraftarların hem Uğurcan Çakır'a ve kendisine yönelik tepkilerle ilgili soruya yanıt veren Avcı, şunları söyledi:

"Uğurcan milli takımımızın kalecisi, bu topraktan çıkmış birisi. Ne onun annesi ne benim annem ne de bu tepkileri gösteren taraftarların annesi bunları hak etmiyor. Başka taraftarların anneleri de hak etmiyor. Bir anlık duygular olduğunu düşünüyorum. Ben Türkiye'nin en eski ve büyük kulüplerinden birinin teknik direktörlüğünü yaptım. Bugün de en büyük kulüplerinden birini çalıştırıyorum. Beşiktaş'ın tarihine 'Şeref'ine, Hakkı'sına, Seba'sına saygım var. Bugün dosya kapanacak. Bunu ne kadar aza indirirsek bizim için o kadar daha iyi."

Karşılaşmada gol atan Abdülkadir Ömür'ün Galatasaray maçında yaşadığı olumsuz durumun ardından daha iyi performans gösterdiğinin hatırlatılması üzerine Avcı, "Abdülkadir duygusal bir oyuncu. Türk futbolunun önemli yeteneklerinden biri. Oyuncuya sahanın içinde baskı yaparak, tribünde hakaret ederek onu geliştiremeyiz. Bazen konforlu alanda kalması oyuncunun gelişmesini tıkar. Bazen tekrar yukarı çıkması için dibe vurması gerekir. Güzel gelişim gösteriyor, umarım böyle devam eder." değerlendirmesinde bulundu.

Maçta sakatlanan Bakasetas ve Hüseyin Türkmen'in durumlarıyla ilgili de açıklamada bulunan Avcı, "İkisi de sakatlıktan dolayı çıktı. Taraftar yanlış anladı. Vakit çalma gibi durum hayatımız boyunca olmaz, olmayacak da." şeklinde sözlerini tamamladı.

Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Beşiktaş, oyunlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Beşiktaş-Trabzonspor maçının ardından - Son Dakika Spor


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