Beşiktaş ve Fenerbahçe Derbisi Golsüz Beraberlik ile Sonuçlandı

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SÜPER Lig'in 15'inci haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe 'nin karşı karşıya geldiği derbi maçın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

Süper Lig'in 15'inci haftasında Beşiktaş sahasında derbi maçta Fenerbahçe'yi konuk etti. Tüpraş Stadyumu'ndaki karşılaşmada Mehmet Türkmen düdük çaldı. Türkmen'in yardımcılıklarını ise Caner Özaral ve Candaş Elbil üstlendi.

Karşılaşmanın ilk 15 dakikalık bölümü golsüz eşitlikle geçilirken, gole yaklaşan taraf konuk Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertliler 6 ve 10'uncu dakikalarda Dzeko ile gole yaklaştı. Tecrübeli golcünün sol çaprazdan yaptığı vuruşta ağlara doğru yönelen topu Emirhan çizgiden çıkarttı. Siyah-beyazlılar ise ilk pozisyonunu 29'uncu dakika yakaladı. Gedson'un pasıyla savunma arkasına sarkan Rafa'nın müsait durumda yaptığı vuruşta kaleci Livakovic gole izin vermedi. Dönen topta Immobile sol çaprazdan vurdu, top yandan auta gitti. Karşılaşmanın ilk yarısında iki tarafta skoru değiştiremedi ve soyunma odasına golsüz eşitlikle gidildi.