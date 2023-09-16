Beşiktaş, Vincent Aboubakar'ın Trabzonspor maçı için antrenmanda yer aldığını açıkladı - Son Dakika

Beşiktaş, Vincent Aboubakar'ın Trabzonspor maçı için antrenmanda yer aldığını açıkladı

Beşiktaş, Vincent Aboubakar\'ın Trabzonspor maçı için antrenmanda yer aldığını açıkladı
Son Güncelleme: 16.09.2023 12:39

Beşiktaş, Kamerunlu futbolcu Vincent Aboubakar'ın ailesindeki sağlık sorunları nedeniyle Fransa'ya gittiğini ancak Trabzonspor maçı için İstanbul'a dönerek antrenmana katıldığını duyurdu.

Beşiktaş, Kamerunlu futbolcu Vincent Aboubakar'ın İstanbul'a dönerek Trabzonspor maçı için yapılan antrenmanda yer aldığını açıkladı.

Ailesindeki sağlık sorunları nedeniyle Fransa'ya giden Vincent Aboubakar ile ilgili siyah-beyazlı kulüpten yeni açıklama yapıldı. Beşiktaş resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ülkesinin milli takım kampından ayrıldıktan sonra ailesindeki sağlık sorunları nedeniyle Fransa'ya giden futbolcumuz Vincent Aboubakar, İstanbul'a dönerek Futbol Takımımızın deplasmandaki Trabzonspor maçı için bu sabah gerçekleştirdiği antrenmanda yer almıştır" ifadeleri yer aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Beşiktaş, Vincent Aboubakar'ın Trabzonspor maçı için antrenmanda yer aldığını açıkladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beşiktaş, Vincent Aboubakar'ın Trabzonspor maçı için antrenmanda yer aldığını açıkladı - Son Dakika
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