Beşiktaş Yarı Finale Yükseldi

20.03.2026 11:42
Beşiktaş GAİN, BKT Avrupa Kupası'nda yarı finale çıkarak Bahçeşehir Koleji ile eşleşti.

BKT Avrupa Kupası'nda yarı finale yükselen Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı, sezon başındaki şampiyonluk hedefine bir adım daha yaklaştı.

Başantrenör Dusan Alimpijevic yönetimindeki Beşiktaş, 2023-2024 sezonunun ardından organizasyonda ikinci kez adını yarı finale yazdırdı.

Basketbol Avrupa Ligi'ne katılımın en kolay yolu olarak şampiyonluğu hedefleyen Beşiktaş, yarı finalde bir diğer Türk ekibi Bahçeşehir Koleji ile final için kozlarını paylaşacak.

Yarı finalde Türk randevusu

BKT Avrupa Kupası yarı finali, Türk eşleşmesine sahne olacak.

İtalyan takımı Dolomiti Energia'yı geçen Beşiktaş GAİN, Romanya temsilcisi U-BT Cluj-Napoca'yı eleyen Bahçeşehir Koleji ile yarı finalde kozlarını paylaşacak.

Bu eşleşmeyle beraber finalde Türkiye'den bir takımın mücadele etmesi de kesinleşti.

Yarı finalin diğer eşleşmesinde ise bir başka Türk temsilcisi Türk Telekom, Fransız ekibi Cosea JL Bourg-en-Bresse ile final için karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş, grubunu lider tamamladı

Siyah-beyazlı ekip, BKT Avrupa Kupası'nda mücadele ettiği B Grubu'nu ilk sırada tamamladı.

Kupaya ilk haftada Litvanya temsilcisi Lietkabelis karşısında aldığı sürpriz yenilgiyle başlayan Beşiktaş GAİN, oynadığı 18 maçta 13 galibiyet, 5 yenilgi yaşadı ve averajla zirvede yer aldı.

Siyah-beyazlılar, elde ettiği bu başarıyla doğrudan çeyrek finale yükseldi.

Bu turda İtalyan ekibi Dolomiti Energia'yı ağırlayan Beşiktaş, maçı tek sayı farkla 77-76 kazandı ve yarı finale adını yazdırdı.

Bahçeşehir Koleji, grubunda ikinci oldu

BKT Avrupa Kupası'nda mücadele eden Bahçeşehir Koleji, A Grubu'nda ikinci olarak normal sezonu noktaladı.

Kırmızı-lacivertli takım, grupta çıktığı 18 maçta 12 galibiyet, 6 yenilgi yaşadı ve averajla ikinci basamakta yer alarak doğrudan son 8 takım arasına adını yazdırdı.

Bahçeşehir Koleji, çeyrek finalde Romanya ekibi U-BT Cluj-Napoca'yı 75-72 mağlup ederek üst üste ikinci kez yarı finale yükseldi.

Saha avantajı Beşiktaş'ta

Beşiktaş GAİN-Bahçeşehir Koleji eşleşmesinde saha avantajı, normal sezonda grubunu lider tamamlayan siyah-beyazlı takımda olacak.

Eşleşmenin ilk maçına 31 Mart Salı günü Beşiktaş, ikinci karşılaşmasına ise 3 Nisan Cuma günü Bahçeşehir Koleji ev sahipliği yapacak. Turun 3. ve son müsabakaya kalması durumunda eşleşmenin kaderini belirleyecek maç, 8 Nisan Çarşamba günü yine Beşiktaş'ın sahasında oynanacak.

Yarı finaldeki Türk eşleşmesinde iki galibiyete ulaşan takım, BKT Avrupa Kupası'nda finale çıkacak.

Bu sezon 45 maçta 34 galibiyet

Beşiktaş GAİN, bu sezon dört kulvarda toplam 45 maça çıktı.

Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda 1, Ziraat Bankası Türkiye Kupası'nda 3, BKT Avrupa Kupası'nda 19, Basketbol Süper Ligi'nde 22 olmak üzere toplam 45 maça çıkan Beşiktaş GAİN, söz konusu mücadelelerde 34 galibiyet elde etti.

Siyah-beyazlı ekip, söz konusu süreçte Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda ve Türkiye Kupası'nda finalleri kaybederken 11 kez sahadan yenik ayrıldı.

Avrupa'da evinde kaybetmedi

Siyah-beyazlı basketbol takımı, BKT Avrupa Kupası'nda bu sezon ev sahibi olduğu maçlarda rakiplerine geçit vermedi.

Avrupa'da grup ve çeyrek final maçı olmak üzere toplam 10 karşılaşmaya çıkan Beşiktaş, söz konusu müsabakaların tamamını kazandı.

Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'nde rakiplerine büyük bir üstünlük kuran siyah-beyazlılar, bir karşılaşmada ise Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde mücadele etti.

Dusan Alimpijevic ile tarihi bir sezon geçiren Beşiktaş, taraftarıyla bütünleşerek Avrupa'da final yürüyüşünü sürdürüyor.

Kaynak: AA

