Başakşehir, yeni hocası Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı ilk maçtan galibiyetle sahadan ayrıldı. 3-2'lik zaferde gollerin 2'sini Okaka kaydetti, diğer sayı iseGulbrandsen'den geldi.
Başakşehir bu sezon üçüncü galibiyetini aldı. Diğer 3 puan yine bu statta Fenerbahçe maçında gelmişti. O zaman takımın başında Aykut Kocaman vardı.
Emre Belözoğlu, ilk maçına büyük destekle çıktı. Başakşehir taraftarları Emre Belözoğlu'nu maç önü tribünlere çağırdı. Maç boyunca da destek tezahüratları yaptı. Belözoğlu karşılaşmanın ardından tribünlere gidip selam verdi.
Emre Belözoğlu, gelen ilk golde büyük sevinç yaşadı. O anları tribündeki ailesiyle paylaştı. Emre Belözoğlu ilk golü tribündeki eşine ve çocuğuna armağan etti.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş zaferiyle start verdi! İlk maçına çıkan Emre Belözoğlu'nun gol sevinci dikkat çekti - Son Dakika Spor