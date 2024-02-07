Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası maçı için Antalya'ya geldi - Son Dakika
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Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası maçı için Antalya'ya geldi

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası maçı için Antalya\'ya geldi

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Bitexen Antalyaspor'a konuk olacak Beşiktaş, Antalya'ya geldi. Beşiktaş kafilesini Antalya Havalimanı'nda karşılayan taraftarlar, teknik direktör Fernando Santos'a çiçek takdim etti. Futbolcularla fotoğraf çektiren taraftarlar, formalarını imzalattı. Beşiktaş kafilesi daha sonra otobüsle konaklayacağı otele geçti.

07.02.2024 18:33
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Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Bitexen Antalyaspor'a konuk olacak Beşiktaş, kentte geldi.

Beşiktaş kafilesini Antalya Havalimanı'nda karşılayan siyah-beyazlı taraftarlar, teknik direktör Fernando Santos'a çiçek takdim etti. Futbolcularla fotoğraf çektiren taraftarlar, formalarını imzalattı.

Beşiktaş kafilesi daha sonra otobüsle konaklayacağı otele geçti.

Kaynak: AA

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