Beşiktaş\'a kötü haber! Gelecek maçta oynayamayacak

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, kendi sahasında ağırladığı Hesap.com Antalyaspor'u 4-2'lik skorla mağlup etti.
Siyah-beyazlılara zorlu rakibi karşısında galibiyeti getiren golleri Orkun Kökçü, Jota Silva ve Oh (2) kaydetti.
Siyah-beyazlılarda Emirhan Topçu, 85. dakikada gördüğü sarı kart sebebiyle cezalı duruma düştü. 25 yaşındaki futbolcu, gelecek hafta deplasmanda oynanacak Samsunspor müsabakasında forma giyemeyecek.
Emirhan, cezalı duruma düşmeden önce diğer kartlarını Samsunspor, Gaziantep FK ve Trabzonspor maçlarında görmüştü.
