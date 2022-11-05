Beşiktaşlı futbolcunun top toplayıcı çocuğa yaptığı hareket gündem oldu: Beni ayağına çağırdı

Galatasaray, Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın son dakikalarında yaşanan bir pozisyon ise derbide tansiyonu yükseltti.

TAYFUR'A TEPKİ YAĞDI

Beşiktaş'ta sonradan oyuna giren Tayfur Bingöl, son dakikalarda dışarı çıkan topu almak isterken top toplayıcı çocuğu itti. Tribünlerden büyük tepki alan futbolcu, sosyal medyada da eleştirilerin odağına oturdu.

Görüntü: Beinsports

Görüntü: Beinsports

Görüntü: Beinsports

Görüntü: Beinsports

"BU KONULARDA EĞİTİM VERİLMESİ GEREKİYOR"

Karşılaşmanın ardından konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Bingöl, "Top toplayıcı kardeşimiz, topu gelip ayağımdan alır mısın dedi. Aramızda 10-15 metre var. Ayağına çağırıyor beni. Futbolcuların da böyle maçlarda reaksiyonu yüksek olur. Bu konularda eğitim verilmesi gerekiyor." dedi.