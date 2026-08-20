Besnik Hasi: Yıldız değil, savaşçı oyuncu istiyorum - Son Dakika
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Besnik Hasi: Yıldız değil, savaşçı oyuncu istiyorum

Besnik Hasi: Yıldız değil, savaşçı oyuncu istiyorum
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Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Hasi, savaşçı ve aç oyuncular istediğini belirtti.

AMED Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Besnik Hasi, "Bu ligde yıldız değil, savaşçı oyuncu istiyorum. Aç, sahada yüzde 100'ünü verecek oyuncular istiyorum" dedi.

Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Besnik Hasi ile Futbol Şube Sorumlusu Nedim Şimşek, Yenişehir ilçesinde bir otelde düzenlenen kahvaltı programında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Basın toplantısında Amed Sportif Faaliyetler yöneticileri ve teknik heyeti katıldı. Toplantıda transfer süreci, kamp dönemi, altyapı çalışmaları ve takımın ligdeki hedefleri değerlendirildi.

Kahvaltının ardından basına açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Besnik Hasi, hafta sonu oynanan Erzurumspor maçından alınan 3 puanın çok önemli olduğunu belirterek, "Çok zor bir lig olduğunu biliyoruz. Çok sıkı çalışmanız gerekiyor. Sıkı hazırlıklar gerekiyor. Ben burayla anlaştığım zaman bana gerçekten doğru oyuncuları, istediğim oyuncuları, ihtiyaç duyulan oyuncular getireceği, getireceklerini söylediler. Yapıyorlar, yapmaya da çalışıyorlar. Açıkçası takımdan şu anda memnunum diyebilirim. İyi oyuncular gelsin ki takım daha da gelişsin. Bu anlamda bir ihtiyacımız tabii ki olacak. İlk maç Erzurum'a karşı oynadık. İçeride oynadık. Galip gelmemiz çok önemliydi. 3 puan çok önemliydi. Çok da istiyorduk açıkçası ve kazandık. İyi bir başlangıç yaptığımızı söyleyebilirim. Bunun bir başlangıç olduğunun da farkındayız. Uzun bir periyot olacak. Lig çok uzun sürecek. Bu anlamda, hazırlıklı olmak çok önemli" diye konuştu.

'OYNATACAĞIMIZ FUTBOLA İDEAL OLAN OYUNCULAR GELDİ'

Yıldız oyuncu istemediğini savaşçı oyuncu istediğini belirten Hasi, "Takım olarak büyümek, iyi bir seviyeye gelmek istiyorsak, adım adım gitmek gerekiyor. Bu çok önemli. Buraya doğru oyuncuların gelmesi gerekiyor. Yani sadece oyuncu gelmek için değil de doğru oyuncuların buraya gelmesi gerekiyor. 17 tane oyuncu geldi. Yani bizim oynatacağımız futbola ideal olan oyuncular geldi. Bu oyuncular da takımın büyümesine, Amedspor'un ve kulübün büyümesine yardımcı olacak oyunculardır. İnsanlar futbola çok ilgili çok duygusallar. Bunu söyleyebilirim. Erzurumspor maçında da görmüşsünüzdür, çok isteklilerdi. Onlara o motivasyonu veren şey takımlarına olan bağlılıklarıdır. Açıkçası ben takımdan, memnunum. İsimlerle alakalı, isimlere gelecek olursak, transfer dönemi açık. Yani gelecek oyuncular olabilir, gidecek oyuncular olabilir. Bu hareketli bir süreç. Onu tabii ki beraberce göreceğiz. Yani transfer süreci devam ediyor. Transfer süreçleri şuan her şeye gebe, her şey olabilir. Dediğim gibi birinci yılında ben yıldız istemiyorum. İlk yılda, ilk senede burada, bu ligde yıldız değil, savaşçı oyuncu istiyorum. Aç oyuncu istiyorum ve sahada yüzde 100'ünü verecek oyuncular istiyorum. Böyle bir ortam yaratmaya çalışıyoruz. Ki sonradan bu kulüpte, büyümeyi hızlandırabilsin" ifadelerini kullandı.

FUTBOL ŞUBE SORUMLUSU ŞİMŞEK: FENERBAHÇE'DEN 3-4 FUTBOLCU TRANSFER ETMEK İSTEDİK AMA VERMEDİLER

Fenerbahçe'den 3, 4 futbolcu transfer etmek istediklerini fakat bunu gerçekleştiremediklerini söyleyen Futbol Şube Sorumlusu Nedim Şimşek, "Şu ana kadar toplam 17 transfer yaptılar. Sıfırdan bir takım kurmak gerçekten zor. 17 oyuncu geldi ama şu ana kadar 16-17 oyuncu gitti. Belki iki üç oyuncu daha alabiliriz. Yani bu tırnak içerisinde söylüyorum. Şu anda sol stoper, kontenjan forvet bir de orta sahaya bir oyuncu daha almayı düşünüyoruz. Bakın biz Fenerbahçe'den 3-4 tane futbolcu transfer etmek istedik ama maalesef hiçbirini bize vermediler. İstemediğimiz futbolcuyu bize verdiler. Yabancı kontenjanımız da olduğu halde sağ bek vermeye çalıştılar. Hiçbirini vermediler. Ama kamuoyunda tam tersi. Sanki Fenerbahçe başkanı Diyarbakırlıymış da bize futbolcu verecekmiş de öyle bir şey yok maalesef. Şu ana kadar kiralık futbolcu almadık" dedi.

Kaynak: DHA

Besnik Hasi, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Besnik Hasi: Yıldız değil, savaşçı oyuncu istiyorum - Son Dakika

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