Bigaspor'dan İki Yeni Transfer - Son Dakika
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Bigaspor'dan İki Yeni Transfer

Bigaspor\'dan İki Yeni Transfer
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Bigaspor, sol bek Oktay Kancı ve kaleci Haktan Şentürk ile sözleşme imzaladı.

3'üncü Lig'in yeni ekiplerinden Bigaspor, dış transferde Aliağa FK'dan sol bek Oktay Kancı (33) ve Karabük İdmanyurdu Spor'dan kaleci Haktan Şentürk (18) ile anlaştı.

Çanakkale temsilcisinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Oktay Kancı ile 2+1 yıllık, Haktan Şentürk ile 2 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. Yeni transferlerimize Bigaspor ailemize hoş geldin diyor, mavi-beyaz formamız altında başarılarla dolu bir kariyer diliyoruz" denildi.

Kaynak: DHA

Bigaspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bigaspor'dan İki Yeni Transfer - Son Dakika

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