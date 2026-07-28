Bigaspor\'dan İki Yeni Transfer

3'üncü Lig'in yeni ekiplerinden Bigaspor, dış transferde Aliağa FK'dan sol bek Oktay Kancı (33) ve Karabük İdmanyurdu Spor'dan kaleci Haktan Şentürk (18) ile anlaştı.

Çanakkale temsilcisinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Oktay Kancı ile 2+1 yıllık, Haktan Şentürk ile 2 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. Yeni transferlerimize Bigaspor ailemize hoş geldin diyor, mavi-beyaz formamız altında başarılarla dolu bir kariyer diliyoruz" denildi.