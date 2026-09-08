Üsküdar seçimlerine damga vuran görüntü! Adayın adını yanlış yazdılar

Üsküdar'daki seçim bu sabah yeniden başladı. Belediye meclisindeki oylamada yanlış yazılan aday ismi üzerinden geçerli-geçersiz oy tartışması yaşandı.

BAŞKAN VEKİLLİĞİ SEÇİMİ YENİDEN BAŞLADI

İçişleri Bakanlığı tarafından Sinem Dedetaş'ın görevinden uzaklaştırılmasının ardından Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği için seçim yapıldı. Daha önce gerçekleştirilen başkan vekilliği seçiminin idare mahkemesi kararıyla iptal edilmesi üzerine belediye meclisi bu sabah yeniden sandık başına gitti. Seçimde iki isim yarışıyor. CHP, Sibel Tan Çetinkaya'yı, Cumhur İttifakı ise Dündar Ziya Gültekin'i aday gösterdi.

PUSULADAN "DÜDAR" ÇIKTI

Oylamanın dikkat çeken anı ise kullanılan oylardan birinin sayımı sırasında yaşandı. Cumhur İttifakı adayı Dündar Ziya Gültekin'in adı bir oyda "Düdar" şeklinde yazıldı. Adayın isminde yapılan yazım hatası, oyun geçerli sayılıp sayılmayacağı konusunu gündeme getirdi.