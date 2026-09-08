Üsküdar seçimlerine damga vuran görüntü! Adayın adını yanlış yazdılar - Son Dakika
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Üsküdar seçimlerine damga vuran görüntü! Adayın adını yanlış yazdılar

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İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın yerine geçecek ismi belirlemek için belediye meclisinde seçim yeniden başladı. CHP adayı Sibel Tan Çetinkaya ile Cumhur İttifakı adayı Dündar Ziya Gültekin'in yarıştığı seçimde, Gültekin'in adının bir oy pusulasına "Düdar" şeklinde yazılması dikkat çekti. İsimdeki yazım hatasının oyun geçerliliğine etkisi seçimde öne çıkan başlıklardan biri oldu

Üsküdar'daki seçim bu sabah yeniden başladı. Belediye meclisindeki oylamada yanlış yazılan aday ismi üzerinden geçerli-geçersiz oy tartışması yaşandı.

BAŞKAN VEKİLLİĞİ SEÇİMİ YENİDEN BAŞLADI

İçişleri Bakanlığı tarafından Sinem Dedetaş'ın görevinden uzaklaştırılmasının ardından Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği için seçim yapıldı. Daha önce gerçekleştirilen başkan vekilliği seçiminin idare mahkemesi kararıyla iptal edilmesi üzerine belediye meclisi bu sabah yeniden sandık başına gitti. Seçimde iki isim yarışıyor. CHP, Sibel Tan Çetinkaya'yı, Cumhur İttifakı ise Dündar Ziya Gültekin'i aday gösterdi.

Üsküdar seçimlerine damga vuran görüntü! Adayın adını yanlış yazdılar

PUSULADAN "DÜDAR" ÇIKTI

Oylamanın dikkat çeken anı ise kullanılan oylardan birinin sayımı sırasında yaşandı. Cumhur İttifakı adayı Dündar Ziya Gültekin'in adı bir oyda "Düdar" şeklinde yazıldı. Adayın isminde yapılan yazım hatası, oyun geçerli sayılıp sayılmayacağı konusunu gündeme getirdi. 

Cumhuriyet Halk Partisi, İçişleri Bakanlığı, Sinem Dedetaş, Üsküdar, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Üsküdar Üsküdar seçimlerine damga vuran görüntü! Adayın adını yanlış yazdılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • mustafa sagdic mustafa sagdic:
    bayrampasa secimlerinde de aynisi oldu. ama akp kazaninca hatayi sorun etmedilet 0 5 Yanıtla
  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Hayııır orada CHP’nin adayı Sibel yazıyor :)))))) 2 1 Yanıtla
  • ahmet3353 ahmet3353:
    Bayrampaşa belediye başkan vekil seçiminde CHP adayı İbrahim Kahraman yerine İbrahim Akın yazılmış,sonra üzerinden İbrahim kahramana çevrilmiş baya bir karalama olmuştu.ne hikmetse seçim başkanı ve adayı İbrahim Kahraman olduğu için o pusula sayılmıştı.o yüzden iptal edilmişti 0 0 Yanıtla
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