Bigaspor son 5 maçta 4 galibiyetle 14 puana ulaşıp play-off hattına girdi

3'üncü Lig 2'nci Grup'un yeni takımı Bigaspor yaptığı müthiş çıkışla adını play-off hattına yazdırdı. Grupta sezona ilk iki haftada beraberlikle başlayan Çanakkale ekibi üst üste 3, son 5 maçta ise 4 galibiyetle puan tablosunda dördüncü sıraya yükseldi. Evinde 1922 Akşehirspor'u da 2-0 yenerek iç sahada 3'te 3 yapan Bigaspor puanını 14'e çıkardı. Biga bu hafta 7 maçta galibiyetsiz düşme hattında kalan Denizli İdmanyurdu'na seriyi sürdürme hedefiyle konuk olacak.