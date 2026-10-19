Bigaspor son 5 maçta 4 galibiyetle 14 puana ulaşıp play-off hattına girdi - Son Dakika
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Bigaspor son 5 maçta 4 galibiyetle 14 puana ulaşıp play-off hattına girdi

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Bigaspor son 5 maçta 4 galibiyetle 14 puana ulaşıp play-off hattına girdi
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3'üncü Lig 2'nci Grup'un yeni takımı Bigaspor, son 5 maçta 4 galibiyet alarak puanını 14'e çıkarıp play-off hattına yükseldi. Evinde 1922 Akşehirspor'u 2-0 yenen Çanakkale ekibi iç sahada 3'te 3 yaptı; bu hafta 7 maçtır kazanamayan Denizli İdmanyurdu'na konuk olacak.

3'üncü Lig 2'nci Grup'un yeni takımı Bigaspor yaptığı müthiş çıkışla adını play-off hattına yazdırdı. Grupta sezona ilk iki haftada beraberlikle başlayan Çanakkale ekibi üst üste 3, son 5 maçta ise 4 galibiyetle puan tablosunda dördüncü sıraya yükseldi. Evinde 1922 Akşehirspor'u da 2-0 yenerek iç sahada 3'te 3 yapan Bigaspor puanını 14'e çıkardı. Biga bu hafta 7 maçta galibiyetsiz düşme hattında kalan Denizli İdmanyurdu'na seriyi sürdürme hedefiyle konuk olacak.

Kaynak: DHA
ÇanakkaleBigasporDenizliFutbolSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Bigaspor son 5 maçta 4 galibiyetle 14 puana ulaşıp play-off hattına girdi - Son Dakika
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