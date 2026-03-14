Bilal Erdoğan\'dan Fenerbahçe anısı: 3. golde sıçradım, Cumhurbaşkanımız çok güldü

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Ankara'da düzenlenen "Söz Gençlikte Ramazan" programında gençlerle bir araya geldi. Koyu bir Fenerbahçe taraftarı olduğu bilinen Erdoğan, sarı-lacivertlilerin geçtiğimiz hafta Samsunspor'u 90+5'inci dakikada 3-2 mağlup ettiği karşılaşmayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte izlediğini söyledi.

"SEVİNÇTEN BAĞIRIP SIÇRADIM"

Fenerbahçe'nin Domenico Tedesco yönetiminde sahaya çıktığı ve ilk yarıyı 2-1 geride kapattığı mücadelede son dakikalarda gelen golün kendisini çok heyecanlandırdığını belirten Bilal Erdoğan, o anları şu sözlerle anlattı:

"Cumhurbaşkanımız ile Fenerbahçe - Samsunspor maçını izlerken üçüncü golde sevinçten bağırıp sıçradım. Cumhurbaşkanımız da bana çok güldü. 11 yıl şampiyonluk görmeyince insan takımının bir şampiyonluk yaşadığını görmek istiyor."

GALATASARAY'A AVRUPA ÖVGÜSÜ

Konuşmasında Fenerbahçe'nin uzun süredir devam eden şampiyonluk özlemine de değinen Bilal Erdoğan, ezeli rakip Galatasaray'ın Avrupa'daki başarısını takdir etti. Futbolda ülke puanı ve milli gururun önemine vurgu yapan Erdoğan, sarı-kırmızılı ekibin İngiliz temsilcisi Liverpool karşısında aldığı tarihi galibiyetleri hatırlattı.

"Galatasaray'ın Liverpool'u aynı yıl içinde iki kez yenmesi ve sahadaki futbolu takdire şayan. Bir Türk takımının Avrupa'da başarılı olmasıyla gurur duymak gerekir. Gönül isterdi ki kendi takımımız da o noktaya gelsin. Dua etmeye devam edeceğiz, başka çare yok."

FENERBAHÇE SON DAKİKADA KAZANMIŞTI

Fenerbahçe, geçtiğimiz hafta Chobani Stadı'nda Samsunspor'u konuk etmişti. Sarı-lacivertliler karşılaşmanın 11'inci dakikasında geriye düşerken, 15'inci dakikada Guendouzi'nin golüyle skoru eşitlemişti. 23'üncü dakikada yeniden geriye düşen Fenerbahçe, ilk yarıyı 2-1 mağlup kapattı.

İkinci yarıda baskısını artıran sarı-lacivertliler, 89'uncu dakikada Dorgeles Nene ile beraberliği yakaladı. Uzatma dakikalarında sahneye çıkan Sidiki Cherif ise 90+5'te attığı golle Fenerbahçe'ye 3-2'lik galibiyeti getirdi.