Bilecik 1. Amatör Lig'de 6. Hafta Sonuçları - Son Dakika
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Bilecik 1. Amatör Lig'de 6. Hafta Sonuçları

Bilecik 1. Amatör Lig\'de 6. Hafta Sonuçları

Bilecik 1. Amatör Lig'de 6. hafta geride kalırken, A Grubu lideri Söğütspor ve B Grubu lideri Pazaryerispor kazanmaya devam etti. A Grubu'nda 21 gol atılırken, B Grubu'nda 10 gol kaydedildi.

18.12.2024 10:24  Güncelleme: 10:26
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Bilecik 1. Amatör Lig'de 6'ıncı hafta geride kalırken, A Grubu lideri Söğütspor, B Grubunun lideri Pazaryerispor kazanması bildi.

Bilecik 1. Amatör Lig'de 6'ıncı hafta geride kalırken, A Grubu'nda oynana 3 maçta 21 gol atılırken, B Grubu'nda oynanan 4 müsabakada 10 gol atıldı. A Grubu lideri Söğütspor, Kürespor'u 6-0 yenerken, 1299 Bilecik Spor Kulübü Karaköyspor deplasmanından 5-2'lik galibiyet ile ayrıldı. Gruptaki son maçta 1969 Bilecik Spor Kulübü deplasmanda Gölpazarı Belediyespor'u 5-3'lük skorla geçti. Cihangazispor ligin 6'ncı haftasında ligden çekilen Başakspor'u karşılaşması gerekirken, maç 3-0 hükmen galip sayıldı. Bu sonuçlar sonrası ligde 6'da 6 yapan Söğütspor 18 puanla liderliğine devam ederken, 1969 Bilecik Spor Kulübü 13 puanla, Cihangazispor ise 10 puanla 3'üncü sırada yer aldı. Ligin 7'inci haftasında Söğütspor-Gölpazarı Belediyespor, 1299 Bilecik Spor Kulübü-Kürespor, 1969 Bilecik Spor Külübü-Cihangazispor ile karşı karşıya gelecek.

Pazaryerispor doludizgin

Gol bakımından kısır bir hafta geçiren B Grubuna lider Pazaryerispor kendi evinde Bilecik Gençlerbirliği Spor'u konuk etti. Lider maçı 2-1 kazanırken, zirvedeki üstülülüğü sürdürdü. Akpınarspor, Vezirhanspor deplasmanında 1-0'lık galibiyet ile dönerken, Osmaneli Gençlerbirliği Spor kendi evinde Gülümbespor'u 2-0 mağlup etti. 1308 Osmaneli Spor ile zorlu İçköyspor deplasmanından 4-0'lık galibiyet ile ayrıldı. Bu sonuçlar sonrası Pazaryerispor 14 puanla zirvede yer alırken, 12 puanlı 1308 Osmaneli Spor, aynı puanda olan Akpınarspor lideri takip etti. 11 puanlı Osmaneli Geçlerbirliğispor'u 10 puanlı Bilecik Gençlerbirliği takip etti. Ligin 7'inci haftasında Akpınarspor-Pazaryerispor, Bilecik Gençlerbirliğispor-Osmaneli Genlerbirliğispor, 1308 Osmaneli Spor-Vezirhanspor ve Gülümbespor-İçköyspor müsabakaları oynanacak. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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