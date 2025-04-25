Bilecik\'te 15 Yaş Altı Güreş Müsabakaları

Bilecik'te 27 ilden 700 sporcunun katılımıyla düzenlenen 15 Yaş Altı Türkiye Güreş Grup Müsabakaları ikinci gününde devam ediyor.

Bilecik İstasyon Spor Salonu'nda, Türkiye Güreş Federasyonu organizasyonuyla başlayan müsabakalarda güreşçiler, grekoromen ve serbest stilde dereceye girip Türkiye Şampiyonası'na katılabilmek için minderde ter döküyor.

Güreş Federasyonu Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi Koordinatörü Muhammed İlkan, AA muhabirine, geleceğin şampiyonlarının bu müsabakalardaki minderlerden geçtiğini söyledi.

Olabildiğince dikkatli bir şekilde, sakatlık ve sıkıntı olmadan süreci tamamlamak istediklerini aktaran İlkan, şöyle konuştu:

"Sporcularımıza olanak ve imkanlar sağlandığında Taha Akgül, Rıza Kayaalp ve Hamza Yerlikaya gibi şampiyonlarımız ve sporcularımız tekrar çıkacak. Önemli olan çocuklarımıza bu fırsatı tanıyabilmek, onlara güvenmek. Biz bunu oluşturacağız. Bizim ülkemiz buna yatkın. Çocuklarımıza inanıp güvendiğimizde, imkan sunulduğunda yeni şampiyonlar çıkacağına inanıyorum."

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir de 15 yaş altı grekoromen ve serbest müsabakalarının Isparta ve Erzincan ile Bilecik'te yapıldığını söyledi.

Müsabakalarda ilk 10'a giren sporcuların Türkiye finallerinde illerini temsil edeceğini belirten Demir, "Türkiye finallerinden sonra birinci olan sporcular, Avrupa'da ülkemizi temsil edecek." diye konuştu.

Demir, "Türk güreşinin geleceğine ışık tutan genç yeteneklerin vitrine çıktığı müsabakalara elimizden gelen desteği veriyoruz. Centilmence çekişmeli müsabakalar oluyor. Hem Türkiye finallerine hem de Avrupa Şampiyonası'na gidecek sporculara ve takımlara başarılar diliyorum." dedi.

Müsabakalar, 27 Nisan'da sona erecek.