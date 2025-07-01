Bilecik U17 Şampiyonu Altınsaban Spor

Bilecik'te düzenlenen U17 Türkiye Şampiyonası 1. Kademe müsabakalarının şampiyonu Altınsaban Spor oldu.

Bilecik'in ev sahipliğinde düzenlenen U17 Türkiye Şampiyonası 1. Kademe müsabakalarının sona erdi. Toplam 6 takımın mücadele edeceği şampiyonada A ve B gruplarında 3'er takım mücadele ettiğini U17 Türkiye Şampiyonası 1. Kademe müsabakalarının final maçında grupları lider bitiren Bursa Altınsabah Spor ile Eskişehir Gençler Gücü karşı karşıya geldi. Bilecik Sentetik Sahasında oynana müsabakayı Bursa temsilcisi Altınsabah Spor 4-2 kazanarak, şampiyon oldu. Altınsabah Spor U17 Türkiye Şampiyonası 2. Kademe müsabakalara yükseldi.

Maçı Bilecik Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Nusret Tosun, Futbol İl Temsilcisi İsmail Özdir, takım başkan ve yöneticileri izledi. - BİLECİK