Spor

Bilecikli sporcular Türkiye Şampiyonası'ndan fırtına gibi eserek madalyalarla döndü.

Çankırı'da düzenlenen Büyükler Türkiye Kuraş Şampiyonasında Bilecikli sporcular adeta fırtına gibi esti. Yarışmada 57 kilogramda yarışan Çilem Nur Söğüt 1'inci olarak altın madalyanın sahibi oldu. 57 kilogramda yarışan Şevval Yağmur Tunca ve 66 kilogramda yarışan Mert Kaplan 2'inci olarak gümüş madalyanın sahibi oldular. 70 kilogramda yarışan Ecrin Kısa 3'üncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu. Bilecik'e madalyalarıyla dönen başarılı sporcuları Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir "Sporcularımızı ve antrenör Serkan Can'ı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" sözleriyle karşıladı. - BİLECİK