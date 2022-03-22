Bilek güreşindeki şampiyonluklarının ardından antrenörlüğe başladı - Son Dakika
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Bilek güreşindeki şampiyonluklarının ardından antrenörlüğe başladı

22.03.2022 12:59
Bilek güreşindeki şampiyonluklarının ardından antrenörlüğe başladı

Bedensel engelli mili sporcu Aynur Bozdemir, bilek güreşinde onlarca derece elde ettikten sonra şimdi de antrenör olarak spora hizmet ediyor.

Bedensel engelli mili sporcu Aynur Bozdemir, bilek güreşinde onlarca derece elde ettikten sonra şimdi de antrenör olarak spora hizmet ediyor.

Gaziantep'te yaşayan Bozdemir, 22 yıllık spor hayatına Türkiye birinciliği, dünya beşinciliği gibi çok sayıda derece sığdırdı. Faal sporculuğun yanı sıra İsmet Paşa Lisesi'nde de antrenörlük yapan Bozdemir, sporla hayatını renklendirdiğini ifade etti.

Spora başlarken yaşadığı bir olaya dikkati çeken Bozdemir, şöyle konuştu:

"Biliyorsunuz Gaziantep'te konserve yapımı meşhur. Hemen her evde kış başında konserve yapılır. Ben de 22 yıl önce konserve kapağını açmaya çalışırken çok zorlandım. Açmak için hırs yaptım, azmedip başaracağım dedim. Konserve kapağını açtıktan sonra 'işte bu benim başarımdır, zaferimdir diyerek' devam ettim. O günlerden bugünlere ulaştım."

Geçen yıl Romanya'da düzenlenen Bedensel Engelliler Bilek Güreşi Dünya Şampiyonası'nda beşinci olduğunu, bir süre önce Karabük'te düzenlenen Bedensel Engelliler Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası'nda da birinci olduğunu anlatan Bozdemir, "Önümüzdeki aylarda Romanya'da düzenlenecek olan Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'na katılacağım. Bu şampiyonanın ardından dünya şampiyonasına hazırlanacağım. En büyük hayalim Romanya'da düzenlenecek olan Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nda Türk bayrağımızı göklere çektirip İstiklal Marşı'mızı okutmak." diye konuştu.

"Şu ana kadar liseye 17 madalya kazandırdık"

İsmet Paşa Anadolu Lisesi'nde de antrenörlük yaptığını dile getiren Bozdemir, "Aynı zamanda bilek güreşi il hakemiyim. 22 yıldır sporcuyum. Öğrencilerimi şampiyon olmaları için müsabakalara hazırlıyorum. Şu ana kadar liseye 17 madalya kazandırdık. İnşallah dünya ve Avrupa'da başarılar elde edeceğiz." diye konuştu.

Öğrenciler de iddialı

Öğrencilerden Mehmet Can Akman ise Aynur hocanın sayesinde birçok madalya kazandıklarını ve üzerinde hocasının büyük emeği olduğunu, daha büyük başarılar elde ederek antrenörünü sevindirmek istediğini kaydetti.

9'uncu sınıf öğrencisi Çiğdem Bozkurt ise hocası sayesinde bilek güreşine ilgi duymaya başladığını belirterek, "Hedefim Türkiye şampiyonu olmak. Antrenmanlar güzel gidiyor. Hocam bu branşı bize sevdirdi. Güzel başarılar elde edeceğiz." diye konuştu.

Bilek güreşindeki şampiyonluklarının ardından antrenörlüğe başladı
Bilek güreşindeki şampiyonluklarının ardından antrenörlüğe başladı
Bilek güreşindeki şampiyonluklarının ardından antrenörlüğe başladı
Bilek güreşindeki şampiyonluklarının ardından antrenörlüğe başladı

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Kaynak: AA

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