Bingöllü kız sporcuların hedefi hentbolda ay-yıldızlı forma - Son Dakika
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Bingöllü kız sporcuların hedefi hentbolda ay-yıldızlı forma

22.07.2022 11:26
Bingöllü kız sporcuların hedefi hentbolda ay-yıldızlı forma

Antalya'da düzenlenen 27. Ramazan Demirci Açık Alan Hentbol Turnuvası'nda ikinci olan Bingöl Gençlik Yükselen Spor Kulübünün kız oyuncuları, başarılarını ay-yıldızlı formayla taçlandırmayı hedefliyor.

YUSUF EYYÜP SARI - Antalya'da düzenlenen 27. Ramazan Demirci Açık Alan Hentbol Turnuvası'nda ikinci olan Bingöl Gençlik Yükselen Spor Kulübünün kız oyuncuları, başarılarını ay-yıldızlı formayla taçlandırmayı hedefliyor.

Antalya'nın Alanya ilçesinde, bu ay düzenlenen turnuvaya katılan Bingöllü sporcular, kız ve erkek kategorilerinde 18 takım içerisinde ikinci olmayı başardı.

Hentbolda ilk kez bu seviyede başarı elde eden yaşları 8 ile 14 arasında değişen kız sporcuların, kendilerine olan güveni arttı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün destekleriyle çalışmalarına devam eden hentbol takımı, milli takıma sporcu göndermeyi hedefliyor.

Adana'da 6-10 Ağustos'ta gerçekleştirilecek Anadolu Yıldızlar Ligi'ne katılacak takım, adını birinciliğe yazdırmak istiyor.

"Tüm sporcularımızın sonuna kadar yanındayız"

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu, AA muhabirine, Bingöl'ün birçok spor branşında başarılı olduğunu söyledi.

Hentbol branşının kentte geliştiğini dile getiren Loğoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki antrenörlerle çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Ümidimiz sporcularımızın müsabakalardan galip olarak gelmeleri. Sadece hentbol değil birçok branşta gençlerimize hizmet vermeye çalışıyoruz ve sporun gençlerimiz arasında gelişmesini istiyoruz. Ümit ediyorum ki tüm branşlarda profesyonel liglerde oynayacak, büyük başarılara imza atacak sporcular çıksın. Tüm sporcularımızın sonuna kadar yanındayız. Her şeyimizle birlikte Bingöl'ün gençliği ve spor diyoruz. Sporla birlikte yürümek istiyoruz." diye konuştu.

Emrullah Kaya: "Ailelerin ön yargısı kırıldı"

Türkiye Hentbol Federasyonu İl Temsilcisi ve hentbol antrenörü Emrullah Kaya da kulüp olarak hentbolda 4 kategoride mücadele ettiklerini kaydetti.

Kentte hentbolda ilk defa bu kadar başarı elde ettiklerini aktaran Kaya, şunları söyledi:

"Aileler önce yadırgadı. Başarı olmayınca 'ne gerek var' diye düşündüler. Sonra çocuklar kendilerini bu alanda ifade etmeye başlayınca, başarılı olunca ve Türkiye'nin birçok iyi takımlarını yenmeye başlayınca ailelerin ön yargısı kırıldı. Aileler 'bizim çocuklarımız yapabilir' ve 'kendilerini ifade edebilecek bir alan var' dediler. Kız takımımız 3 yıldır çalışmasına rağmen milli takım seviyesine gelebilecek düzeyde olan öğrencilerimiz var. Şu an 65 erkek yaklaşık 40 kız lisanslı sporcumuz var. Hedefimiz bu çocuklara ay yıldızlı formayı giydirebilmek. Umarım istediğimiz yerde görebiliriz. Bu bizi mutlu eder."

Oyuncular da milli takım için umutlu

Sporculardan 13 yaşındaki Serap Boğatekin de hentbola hobi olarak başladığını, 3 yıldır bu sporu yaptığını anlattı.

Hentbolu sevdiğini dile getiren Serap, "Çok güzel arkadaşlıklar edindim, hem de finallere çıktık. Hedefim milli takıma gitmek. İlerledikçe, güzel yerlere geldikçe çevremdekiler de seviniyor. Başarılı oldum, okula daha istekli gitmeye başladım." değerlendirmesinde bulundu.

Takımın 14 yaşındaki oyuncusu İrem Harman da hentbolun hayatına çok katkısı olduğunu vurgulayarak, "Sınıf arkadaşlarım sayesinde hentbola başladım. Babam biraz karşı çıktı ancak annem 'sporcu olabilirsin' diyor. Hedefim milli formayı terletmek." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Antalya, gençlik, Bingöl, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bingöllü kız sporcuların hedefi hentbolda ay-yıldızlı forma - Son Dakika

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