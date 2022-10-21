Türk futbolseverleri üzen haber: Christoph Daum kansere yakalandı - Son Dakika
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Türk futbolseverleri üzen haber: Christoph Daum kansere yakalandı

21.10.2022 14:05

Türkiye'de Fenerbahçe, Beşiktaş ve Bursaspor'u çalıştıran teknik direktör Christoph Daum, kansere yakalandığını duyurdu. Alman hoca yaptığı açıklamada, "Beni iyi tanıyorsunuz. Ben bir savaşçıyım ve bu zorlukla iyimser bir şekilde ve tüm gücümle mücadele edeceğim. Bu yüzden mümkün olan en kısa sürede iyileşmek için şimdi özel yaşama ihtiyacım olduğuna saygı duymanızı rica ediyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de iz bırakmış teknik direktörlerden olan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Bursaspor'un eski hocası Christoph Daum kanser olduğunu açıkladı.

"RUTİN BİR KONTROLDE KANSER TEŞHİSİ KONULDU"

Daum, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir rutin kontrol çerçevesinde kanser teşhisi konulduğu için son aylarda kamuoyundan çekilmek zorunda kaldım. O zamandan beri CIO Köln'de Prof. Dr. Jürgen Wolf ve ekibinin emin ellerinde bulunuyorum" ifadelerini kullandı.

"TÜM GÜCÜMLE MÜCADELE EDECEĞİM"

Tedavi sürecinin iyi gittiğini belirten Daum, "Beni iyi tanıyorsunuz. Ben bir savaşçıyım ve bu zorlukla iyimser bir şekilde ve tüm gücümle mücadele edeceğim. Bu yüzden mümkün olan en kısa sürede iyileşmek için şimdi özel yaşama ihtiyacım olduğuna saygı duymanızı rica ediyorum. Olumlu mesajlarınızdan mutlu oluyorum ve desteğiniz için teşekkür ederim." görüşlerine yer verdi. Daum, ayrıca erken teşhis için herkesin zamanında muayene yaptırması yönünde çağrıda bulundu.

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Christoph Daum, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

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