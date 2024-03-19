A Milli Futbol Takımı'nın eski oyuncusu Ersen Martin hayatını kaybetti - Son Dakika
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Spor

A Milli Futbol Takımı'nın eski oyuncusu Ersen Martin hayatını kaybetti

Aort damarı yırtıldığı için uzun süre yoğun bakımda kalan ve daha sonra hastalıkla boğuşan Ersen Martin, 44 yaşında hayata gözlerini yumdu. Futbol hayatına Nürnberg'de başlayan Martin, Türkiye'de birçok takımda forma giydi ve A Milli Takım'da 4 kez görev aldı.

19.03.2024 23:50  Güncelleme: 23:53
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A Milli Futbol Takımı'nın eski oyuncularından Ersen Martin, hayatını kaybetti.

Aort damarı yırtıldığı için uzun süre yoğun bakımda kalan ve daha sonra hastalıkla boğuşan Ersen Martin, 44 yaşında hayata gözlerini yumdu.

1979 yılında Almanya'da doğan Ersen Martin futbol hayatına Nürnberg'de başladı. Ersen Martin, Türkiye'de Beşiktaş, Siirtspor, Göztepe, Denizlispor, Ankaraspor, Trabzonspor, Sivasspor, Manisaspor, Kasımpaşa, Gençlerbirliği ve Eyüpspor'da da forma giydi.

Kısa süreliğine İspanya'nın Recreativo Huelva ekibinde de oynayan Ersen Martin, A Milli Takım'da ise 4 kez görev aldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor A Milli Futbol Takımı'nın eski oyuncusu Ersen Martin hayatını kaybetti - Son Dakika

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