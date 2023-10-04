Canlı yayında bombayı patlatan Ali Koç, Szymanski transferinin perde arkasını anlattı - Son Dakika

Canlı yayında bombayı patlatan Ali Koç, Szymanski transferinin perde arkasını anlattı

Son Güncelleme: 04.10.2023 22:40

Süper Lig devi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Sebastian Szymanski'nin transfer sürecinde bir rakiplerinin de devreye girdiğini ve Polonyalı yıldızı gizlice İstanbul'a getirip tesisleri gezdirdiğini söyledi.

Süper Lig devi Fenerbahçe başkanı Ali Koç, canlı yayında gündeme dair çok konuşılacak açıklamalarda bulundu.

"EN ZOR TRANSFER SZYMANSKI OLDU"

Takıma aldığı yıldızlar hakkında konuşan Koç, " Dusan Tadic, Fred, Sebastian Szymanski transferlerinde Mario Branco'nun çok etkisi var. Tadic hiç gündemde yoktu. "Böyle bir imkan var" dedi. Ben de "Yaş konusunda hassasiyetimizi biliyorsun, Dzeko'yu aldık" dedim. "Bu fırsatı kaçıramayız" diye cevap verdi ve beni ikna etti. Rusya'ya giderken, Belgrad'a hareket ettik. Çok etkilendik, jilet gibi bir futbolcu çıktı karşımıza. En zor transfer Szymanski oldu" ifadelerini kullandı.

"GİZLİCE İSTANBUL'U GEZDİRMİŞLER"

Szymanski için Galatasaray'ın da devrede olduğunu söyleyen Ali Koç, "Bir rakibimiz Szymanski için sert şekilde devreye girmiş. Gizlice İstanbul'a getirmiş ve tesisleri gezdirmiş. öğrendik ki haber verilmesi gereken yerlere haber verilmediği için sıkıntı çıkmış! 1,5-2 milyon euro fazla rakama geldi ama iyi ki de geldi" dedi.

'Bir rakibimiz gizlice İstanbul'a getirmiş' diyen Ali Koç, Szymanski transferinin perde arkasını anlattı
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Fenerbahçe, Ali Koç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Canlı yayında bombayı patlatan Ali Koç, Szymanski transferinin perde arkasını anlattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Canlı yayında bombayı patlatan Ali Koç, Szymanski transferinin perde arkasını anlattı - Son Dakika
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