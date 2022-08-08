Hamdi Türkmen'e veda

Bir süredir tedavi gördüğü akciğer kanseri nedeniyle 70 yaşında hayatını kaybeden İzmir basının tanınan ismi, Göztepe'nin eski başkanlarından Hamdi Türkmen, son yolculuğuna uğurlandı.

Türkmen için ilk tören Tarihi Havagazı Fabrikası'ndaki İzmir Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlendi. Uluslararası Basın Merkezi önündeki törende konuşan İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, önemli bir ismi kaybettiklerini belirterek, "Ne desek, ne söylesek kifayetsiz kalacak. Birbirimize, biz gazetecilere Hamdi Türkmen'i anlatmak da tuhaf geliyor. Basın mesleğinde uzun yılları olan herkes onu tanır, bilir. Yolu kesişen, denk gelenlerin sayısı hayli fazladır. İyi ki bizim de yollarımız kesişmiş ve iyi bir gazeteciyi, çok iyi bir yazı işleri müdürünü tanımışım" dedi. Türkmen'in cenazesi, törenin ardından 2000-2002 yılları arasında başkanlık görevi yaptığı Göztepe'nin kulüp binasına getirildi.