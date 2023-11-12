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Beşiktaş'ta deprem! 2 yıldız futbolcu birden sakatlandı - Son Dakika

Beşiktaş'ta deprem! 2 yıldız futbolcu birden sakatlandı

Beşiktaş\'ta deprem! 2 yıldız futbolcu birden sakatlandı
12.11.2023 17:24  - Güncelleme: 17:50

Beşiktaş'ın Başakşehir ile oynadığı maçta Bahtiyar Zaynutdinov, ikili mücadele sonucu sakatlandı ve oyundan çıkarıldı. Yerine giren Rachid Ghezzal ise devre arasında sakatlık nedeniyle oyundan çıktı. İki futbolcunun da durumunun ciddi olmadığı öğrenildi.

Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş'ın Başakşehir ile oynadığı maçta takımın yıldızlarında Bahtiyar Zaynutdinov, ve Ghezzal sakatlandı.

ZAYNUTDINOV SAKATLANDI

Karşılaşmanın 37. dakikasında Bahtiyar Zaynutdinov, Opoku ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Sağlık görevlileri oyun alanına girdi. Oyuncunun tedavisi sonrası değişiklik işareti geldi.

Birisi sadece 4 dakika oyunda kaldı! Beşiktaş'ta 2 yıldız futbolcu sakatlandı

GHEZZAL 41'DE GİRİP İKİNCİ YARIYA ÇIKAMADI

Sakatlanan Bahtiyar Zaynutdinov'un yerine 41. dakikada Rachid Ghezzal oyuna dahil oldu. Cezayirli futbolcu, devre arasında ise oyundan çıktı. Ghezzal yerine Onur Bulut oyuna girdi.

Birisi sadece 4 dakika oyunda kaldı! Beşiktaş'ta 2 yıldız futbolcu sakatlandı
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Rachid Ghezzal, Başakşehir, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'ta deprem! 2 yıldız futbolcu birden sakatlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beşiktaş'ta deprem! 2 yıldız futbolcu birden sakatlandı - Son Dakika
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