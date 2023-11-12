Beşiktaş\'ta deprem! 2 yıldız futbolcu birden sakatlandı

Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş'ın Başakşehir ile oynadığı maçta takımın yıldızlarında Bahtiyar Zaynutdinov, ve Ghezzal sakatlandı.

ZAYNUTDINOV SAKATLANDI

Karşılaşmanın 37. dakikasında Bahtiyar Zaynutdinov, Opoku ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Sağlık görevlileri oyun alanına girdi. Oyuncunun tedavisi sonrası değişiklik işareti geldi.

GHEZZAL 41'DE GİRİP İKİNCİ YARIYA ÇIKAMADI

Sakatlanan Bahtiyar Zaynutdinov'un yerine 41. dakikada Rachid Ghezzal oyuna dahil oldu. Cezayirli futbolcu, devre arasında ise oyundan çıktı. Ghezzal yerine Onur Bulut oyuna girdi.