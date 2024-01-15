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Bitexen Antalyaspor, Siltaş Yapı Pendikspor maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Bitexen Antalyaspor, Siltaş Yapı Pendikspor maçının hazırlıklarına başladı

Bitexen Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda Siltaş Yapı Pendikspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Takımın bir kısmı yenilenme antrenmanı yaparken diğer oyuncular ise sahada taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi. Antalyaspor, Pendikspor maçının hazırlıklarını yarın tamamlayacak.

Bitexen Antalyaspor, Siltaş Yapı Pendikspor maçının hazırlıklarına başladı
15.01.2024 - 17:37,
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Bitexen Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda Siltaş Yapı Pendikspor ile 17 Ocak Çarşamba günü sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kırmızı-beyazlıların Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki idmanında, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında dünkü Trabzonspor karşılaşmasının ilk 11'inde yer alan futbolcular, fitness salonunda yenilenme antrenmanı yaptı.

Diğer oyuncular, sahada taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi.

Akdeniz ekibi, Pendikspor maçının hazırlıklarını yarın tamamlayacak.

Kaynak: AA
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