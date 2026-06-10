Bitlis Spor 1916 Finale Yükseldi - Son Dakika
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Bitlis Spor 1916 Finale Yükseldi

Bitlis Spor 1916 Finale Yükseldi
10.06.2026 22:31
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Bitlis Spor 1916, Hakkari Zap Spor'u 2-0 yenerek 3. Lig'e yükselme finaline gitti.

BÖLGESEL Amatör Lig (BAL) Play-Off 3'üncü eleme turu maçında Bitlis Spor 1916, sahasında konuk ettiği Hakkari Zap Spor'u uzatma dakikalarında bulduğu gollerle 2-0 mağlup ederek finale yükseldi.

Bitlis Eren Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Barış Soyal, Hakkari İl Emniyet Müdürü Atilla Ayata, Bitlis İl Emniyet Müdürü Koray Şensoy, kurum amirleri ve çok sayıda taraftar takip etti. Karşılaşmanın ilk yarısında rakibine oranla daha etkili bir oyun ortaya koyan Hakkari Zap Spor, yakaladığı fırsatları değerlendiremedi. İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan mücadelenin ikinci yarısında da iki takım gol bulamayınca karşılaşma uzatmalara gitti.

Uzatmaların ilk devresinde de eşitlik bozulmadı. Büyük çekişmeye sahne olan maçın 118'inci dakikasında Yusuf Bayram sahneye çıkarak Bitlis Spor 1916'yı 1-0 öne geçirdi. Golün ardından baskısını artıran ev sahibi ekip, 120'nci dakikada Ümit Koz'un penaltıdan kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı. Karşılaşma Bitlis Spor 1916'nın 2-0 üstünlüğüyle sona ererken, maçın ardından iki takım taraftarları arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Polis ekiplerinin müdahalesiyle gerginlik büyümeden sona erdi.

Finale yükselmenin sevincini taraftarıyla birlikte sahada halay çekerek kutlayan Bitlis Spor 1916, 14 Haziran 2026 Pazar günü İstanbul'daki Sarıyer Yusuf Ziya Öniş Şehir Stadı'nda Samsun Çarşamba Spor ile 3'üncü Lig'e yükselme final maçını oynayacak.

Takım kaptanı Yusuf Bayram, maçın ardından yaptığı açıklamada, "Şampiyonluk için önümüzde tek maç kaldı. Onu da kazanıp bu başarıyı Bitlis'e armağan edeceğiz. Emeği geçen herkese ve taraftarlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Bitlis Spor 1916 Finale Yükseldi - Son Dakika

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