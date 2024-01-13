 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bitlisli Milli Atlet İsmail Taşyürek, 2024 Yaz Olimpiyatları'na Hazırlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Bitlisli Milli Atlet İsmail Taşyürek, 2024 Yaz Olimpiyatları'na Hazırlanıyor

Bitlisli milli atlet İsmail Taşyürek, Paris'te düzenlenecek 2024 Yaz Olimpiyatları'na katılmak için Erzurum'da her gün 25 kilometre mesafe koşuyor. Taşyürek, başarılarını artırmak için her gün 25 kilometre koşup 4 saat antrenman yapıyor. Hedefi Paris'te yapılacak olimpiyatlara katılmak olan Taşyürek, Türkiye'yi ulusal ve uluslararası yarışlarda başarılı şekilde temsil etmek için antrenmanlarını aksatmadan sürdürdüğünü belirtti.

Bitlisli Milli Atlet İsmail Taşyürek, 2024 Yaz Olimpiyatları\'na Hazırlanıyor
13.01.2024 - 11:08,  Güncelleme: 11:09
Abone Ol

Bitlisli milli atlet İsmail Taşyürek, Paris'te düzenlenecek 2024 Yaz Olimpiyatları'na katılmak için Erzurum'da her gün 25 kilometre mesafe koşuyor.

Bitlis'in Hizan ilçesinde lise okurken 2020'de Trabzon'da katıldığı dağ koşusu milli takım seçmesinde 74 sporcu arasından 71. olduktan sonra hocasının desteğiyle atletizme başlayan 21 yaşındaki İsmail Taşyürek, çalışmalarını sürdürüyor.

Taşyürek, İstanbul'da 2022'de düzenlenen 20 Yaş Altı Balkan Salon Seçmesi'nde 1500 metrede birinci, 3 bin metrede ikinci olduktan sonra milli takıma seçildi. Aynı yıl Sırbistan'ın Belgrad şehrinde düzenlenen 20 Yaş Altı Balkan Şampiyonası'nda 1500 metrede ikinci olan Taşyürek, milli formayla ilk kez çıktığı yarışta uluslararası ilk başarısını kazandı.

Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü 2. Sınıf öğrencisi olan Taşyürek, başarılarını artırmak için her gün 25 kilometre koşup 4 saat antrenman yapıyor.

Taşyürek, AA muhabirine, Türkiye'yi ulusal ve uluslararası yarışlarda başarılı şekilde temsil edebilmek için antrenmanlarını aksatmadan sürdürdüğünü söyledi.

"Orada üniversitemi ve ülkemi en güzel şekilde temsil edeceğim"

Son katıldığı Avrupa Şampiyonası'nda yaşadığı sakatlıktan dolayı istediği dereceyi kazanamadığını belirten Taşyürek, şöyle devam etti:

"Şu anda iyim, önümde Dünya Üniversiteler Arası Kros Şampiyonası var, aynı zamanda olimpiyat yılındayız. Şampiyonaya gitmeye hak kazandım. Orada üniversitemi ve ülkemi en güzel şekilde temsil edeceğim. Sonra Avrupa Akdeniz Şampiyonası var orada ülkemi temsil etmek istiyorum. Bunun için çalışmalarım devam ediyor."

Taşyürek, hedeflerine ulaşma açısından katılacağı yarışların kendisi için motivasyon olacağını belirtti.

Paris'te yapılacak olimpiyatlara katılmayı hedeflediğini dile getiren Taşyürek, şunları kaydetti:

"Çok iyi bir serüvenden geçiriyoruz, inşallah daha iyisinin olacağına eminim. 2022'de İstanbul Büyükler Türkiye Şampiyonası'nda ülkemizde 3 bin metrede barajı geçtim. 8 dakika 13 saniyelik derece elde ettim. Benim için en önemli yarışmalardan biride Denizli'de yapılan Balkan Şampiyonasıydı. Orada 5 bin metrede ülkemi temsil ettim ve açık ara şampiyon oldum. Bu yarış bana büyük anlam kattı."

İdolünün yolundan ilerliyor

İdolünün, hemşerisi Avrupa ikincisi Ayetullah Aslanhan olduğunu işaret eden Taşyürek, Aslanhan'ın 2019'da olimpiyat şampiyonunun arkasından gelip ikinci olduğu yarışı izlediğini, o an "O yaptı da ben niye yapamayayım. Madalyayı o almışsa bende alabilirim" diye düşündüğünü söyledi.

Şimdi Aslanhan ile takım arkadaşı olduğunu ifade eden Taşyürek, "Ülkemin başarılı sporcusu, onu taktir ediyorum. Zorluklar ve verilmeyen imkanlardan gelip, imkansızı başarmak her sporcunun istediği şeydir. Benim tek idolüm o, onun gibi olmak istiyorum. En önemlisi bu sporda ileriyi, geleceği görebilmek. Bakanlığımız, federasyonumuz ve antrenörlerim geleceğimizi görüyorlar, o ışığı veriyoruz. İnşallah 2024 olimpiyatlarına katılamasak bile 2028'e emin adımlarla ilerleyeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Sırbistan, İstanbul, Türkiye, Erzurum, Paris, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Bitlisli Milli Atlet İsmail Taşyürek, 2024 Yaz Olimpiyatları'na Hazırlanıyor - Son Dakika


12:25
Pençe-Kilit şehitleri törenle memleketlerine uğurlandı Pençe-Kilit şehitleri törenle memleketlerine uğurlandı
12:20
Haluk Levent ve Hasan Can Kaya, çadırda kalan şehit ailesine ev alacak Haluk Levent ve Hasan Can Kaya, çadırda kalan şehit ailesine ev alacak
12:08
Şehit ailesinin kaldığı 3 metrekare çadıra 10 adet ısıtıcı bırakıldı Şehit ailesinin kaldığı 3 metrekare çadıra 10 adet ısıtıcı bırakıldı
12:01
Bülent Ersoy'dan Zeki Müren için ağızları açık bırakacak sözler: Benim ölmem için dua etmiş, acımasız ve kıskanç biriydi Bülent Ersoy'dan Zeki Müren için ağızları açık bırakacak sözler: Benim ölmem için dua etmiş, acımasız ve kıskanç biriydi
11:48
Bahçeli: Hangi ülke karşımıza çıkarsa çıksın bütün terör kampları ateş altına alınmalıdır Bahçeli: Hangi ülke karşımıza çıkarsa çıksın bütün terör kampları ateş altına alınmalıdır
11:12
Eski MİT'çi Mehmet Eymür hayatını kaybetti Eski MİT'çi Mehmet Eymür hayatını kaybetti
11:11
Meriç Nehrinde 2 metrelik dev yayın balığı yakalandı Meriç Nehrinde 2 metrelik dev yayın balığı yakalandı
11:04
9 şehit verdiğimiz saldırı sonrası Soylu'dan dikkat çeken paylaşım: ABD bölgeden silip süpürülecektir 9 şehit verdiğimiz saldırı sonrası Soylu'dan dikkat çeken paylaşım: ABD bölgeden silip süpürülecektir

Son Dakika
12:25 Pençe-Kilit şehitleri törenle memleketlerine uğurlandı
12:20 Haluk Levent ve Hasan Can Kaya, çadırda kalan şehit ailesine ev alacak
12:08 Şehit ailesinin kaldığı 3 metrekare çadıra 10 adet ısıtıcı bırakıldı
12:01 Bülent Ersoy'dan Zeki Müren için ağızları açık bırakacak sözler: Benim ölmem için dua etmiş, acımasız ve kıskanç biriydi
11:48 Bahçeli: Hangi ülke karşımıza çıkarsa çıksın bütün terör kampları ateş altına alınmalıdır
11:12 Eski MİT'çi Mehmet Eymür hayatını kaybetti
11:11 Meriç Nehrinde 2 metrelik dev yayın balığı yakalandı
11:04 9 şehit verdiğimiz saldırı sonrası Soylu'dan dikkat çeken paylaşım: ABD bölgeden silip süpürülecektir
09:58 Babaannesi tarafından otobüste unutulan 6 yaşındaki çocuk son durakta fark edildi
09:45 MİT'ten nokta atışı operasyon! PKK'ye eleman temin eden terörist öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2024 12:56:19. #1.13#
SON DAKİKA: Bitlisli Milli Atlet İsmail Taşyürek, 2024 Yaz Olimpiyatları'na Hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement