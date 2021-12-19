Bitlisli milli sporcu Avrupa şampiyonasına hazırlanıyor

Muay Thai Dünya Şampiyonasında 3. olan Bitlisli milli sporcu Gamze Korkmaz, şubat ayında yapılacak Avrupa Şampiyonası hazırlıklarına başladı.

Muay Thai Avrupa Şampiyonasında da başarılı olarak Türk bayrağını dalgalandırmayı hedefleyen Korkmaz, Tayland Bangkok'ta yapılan Muay Thai Dünya Şampiyonasından dereceyle dönmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Yeni başarılar elde etmek için çalışmaya başladığını aktaran Korkmaz, "Şampiyonaya hazırlık yaparken, bayrağımızı dalgalandırmak istediğimi söylemiştim. Şampiyonada ülkemizi temsil etmek ve bayrağımızı dalgalandırmak gurur verici. Şubat ayında da Avrupa Şampiyonası yapılacak. Orada da başarı elde etmek ve bayrağımızı dalgalandırmak için çalışıyorum." diye konuştu.

Muay Thai Milli Takımlar Koordinatörü Ömer Uğur da "Muay Thai Dünya Şampiyonası'na Türkiye'den 38 sporcu ile katıldık. Şampiyonadan 5 altın, 7 gümüş, 9 bronz madalyayla Muay Thai tarihinin en büyük başarısını elde ettik. Bitlis'ten de sporcumuz Gamze Korkmaz bu şampiyonaya katılıp dünya üçüncüsü olma başarısı gösterdi. Bu sporcumuz şubat ayında yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda da ülkemizi en güzel şekilde temsil edecek." ifadesini kullandı.