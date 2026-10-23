Bjelica, lig ikincisi Amed karşısında Samsunspor'un galip gelmesini hedefliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Bjelica, lig ikincisi Amed karşısında Samsunspor'un galip gelmesini hedefliyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsunspor Teknik Direktörü Bjelica, lig ikincisi Amed Sportif Faaliyetler karşısında galip gelmek istediklerini ve takımın zor durumdan çıkacağına inandığını söyledi. Bjelica, oyuncu grubunda birlik ve beraberlik olduğunu, yarınki maçta tek hedefinin 3 puan olduğunu söyledi.

Samsunspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, ilk defa kötü bir gidişatta olan takımın başına gelmediğini ve bu zor durumdan çıkacaklarına emin olduklarını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın Amed Sportif Faaliyetler'i konuk edecek Samsunspor'da Teknik Direktör Nenad Bjelica, Nuri Asan Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi. Yeni oluşan kadrolarda zamana ihtiyaca olduklarını ifade eden Nenad Bjelica, "Yeni kadro planlamalarında biraz zamana ihtiyacınız olabiliyor. Açıkçası geldiğim ilk günden bu yana burada oyuncu grubuyla alakalı birlik, beraberlik olduğunu ve antrenmanlarda da çalışmaktan zevk alan bir oyuncu grubu olduğunu söylemem gerekiyor. Antrenmanlarda da hepsi yüzde 100'ünü veriyorlar. Bu zor durumdan da çıkacağımızdan da eminim. Ben bir hoca olarak ilk defa böyle bir durumu tecrübe etmiyorum. Çok farklı ülkelerde buna benzer zor durumda olan birçok kulüpte de çalışma fırsatım oldu. Böyle bir tecrübem oldu. Ama bu durumdan çıkabilmek için de birlik beraberlik göstermemiz gerekiyor. Sizlerle de aynı şekilde bu birlik beraberliği gösterecek olursak bu zor durumdan çıkacağımızdan da eminim" dedi.

"Amed maçından galip gelmek istiyoruz"

Zor bir rakibi ağırlayacaklarının altını çizen Nenad Bjelica, "Amed Sportif Faaliyetler karşısında takımda değişiklikler olacaktır. Şu anda elimizde kadroda olan 19 oyuncumuz ve 2 kalecimiz var. Emre Kılınç'ın son oynadığımız maç sonrasında biraz ağrılar oldu. Bizim şimdiye kadar gerçekleştirmiş olduğumuz antrenmanların tamamında bulunamadı. Ama yarın tam olarak durumuna bakıp öyle bir karar vereceğiz. Bu maçta kadroda mutlaka değişiklikler olacaktır. Geldiğim günden itibaren oyuncularımla bire bir görüşmelerimiz oldu. Ne yapıyorsak sonuç olarak takımın daha iyi bir seviyeye gelmesi için yapıyoruz. Şundan da çok ama çok eminim ki içinde bulunmuş olduğumuz durumdan başarılı bir şekilde çıkıp gelecekte çok daha güzel başarılara imza atacağız. Amed Sportif Faaliyetler güçlü bir rakip. Ligde ikinci sırada bulunuyorlar. İyi bir kadroya sahipler, tecrübeli oyunculara sahipler. Aynı zamanda genç oyuncuları da var. Çok hızlı oynadıklarını da söyleyebiliriz. Özellikle kontra ataklarda çok etkili bir rakibe karşı oynayacağız. Biz de taraftarımızın önünde elimizden gelenin en iyisini yaparak yüzde 100'ü vererek başarılı bir sonuç alıp galip gelmek istiyoruz" diye konuştu.

"Tek odak noktam 3 puan almak"

Uzun vadeli planlardan daha çok maç maç ilerlemeyi tercih ettiğini belirten Hırvat teknik adam, "Bizim işimiz burada takıma tekrardan o öz güveni aşılamak olacaktır. Sonuç sadece bir problemle açıklanacak bir şey değil. Şu an sakat olan oyuncularımız var. Onlar şu an sakatlıklarını atlatıp tekrardan takıma katıldıklarında hem daha fazla opsiyonumuz olacak hem de çok daha güçlü bir ekip haline geleceğiz. Şu an için takımla alakalı şunu net bir şekilde söyleyebilirim ki birlik, beraberlik anlamında takımda herhangi bir eksiklik yok. Bu durumdan da çıkmak istediğini gösteren bir ekipten bahsediyoruz. Şu an tek odak noktam yarınki karşılaşma ve yarınki karşılaşmadan alınacak 3 puan. Şimdi bütün odak noktam orasıdır. Adım adım gitmeliyiz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
Nenad BjelicaSamsunsporFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye’de sadece iki yerde yetişiyor Kilosu tamı tamına 50 bin lira Türkiye'de sadece iki yerde yetişiyor! Kilosu tamı tamına 50 bin lira
Cinsel ilişki, şantaj ve idam İşte dünyanın konuştuğu olayın perde arkası Cinsel ilişki, şantaj ve idam! İşte dünyanın konuştuğu olayın perde arkası
Behzat Ç. yeni sezonuyla döndü Erdal Beşikçioğlu’nun dizideki akıbeti belli oldu Behzat Ç. yeni sezonuyla döndü! Erdal Beşikçioğlu’nun dizideki akıbeti belli oldu
Sarıgül ve korumasına ait olduğu öne sürülen görüntüler için Kriminal Büro’ya talimat Sarıgül ve korumasına ait olduğu öne sürülen görüntüler için Kriminal Büro'ya talimat
İki anket şirketi, iki farklı tablo: Gündemar’da Yeni Parti, ORC’de AK Parti birinci İki anket şirketi, iki farklı tablo: Gündemar'da Yeni Parti, ORC'de AK Parti birinci
Operasyon sırasında ortalık karıştı Özel Harekat polisini zor tuttular Operasyon sırasında ortalık karıştı! Özel Harekat polisini zor tuttular
Bakan Uraloğlu açılışını yaptı İki ilçe arasındaki mesafe 24 dakikaya düştü Bakan Uraloğlu açılışını yaptı! İki ilçe arasındaki mesafe 24 dakikaya düştü
1 milyon kişinin borcu silinecek Meclis’te hazırlıklar başladı 1 milyon kişinin borcu silinecek! Meclis'te hazırlıklar başladı
Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz şoku Fenerbahçe derbisi öncesi kötü haber Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz şoku! Fenerbahçe derbisi öncesi kötü haber
16:47
Yunanistan Kara Kuvvetleri, “anti-drone kafes“ sistemini kullanmaya başladı
Yunanistan Kara Kuvvetleri, "anti-drone kafes" sistemini kullanmaya başladı
16:46
Bahçeli: 7 Şubat 2027’de olağan kongremizi gerçekleştireceğiz
Bahçeli: 7 Şubat 2027'de olağan kongremizi gerçekleştireceğiz
16:39
Faiz indirimi Borsa İstanbul’u kurtarmadı: BIST 100 yüzde 4’ten fazla değer kaybetti
Faiz indirimi Borsa İstanbul'u kurtarmadı: BIST 100 yüzde 4'ten fazla değer kaybetti
16:38
Rusya ve Ukrayna arasındaki ateşkes sağlandı: 29 Ekim’de başlıyor
Rusya ve Ukrayna arasındaki ateşkes sağlandı: 29 Ekim'de başlıyor
16:31
Ali Koç’un oğlunun Miami yerine Boston College’a kaydettirildiği iddia edildi
Ali Koç'un oğlunun Miami yerine Boston College'a kaydettirildiği iddia edildi
16:21
Aziz Yıldırım’ın Slavia Prag golü sonrası “Galatasaray’ı yenin“ dediği öne sürüldü
Aziz Yıldırım'ın Slavia Prag golü sonrası "Galatasaray'ı yenin" dediği öne sürüldü
15:57
Togg yeni aracını tanıttı 100 kilometreye ulaşma ve şarj süresi bomba
Togg yeni aracını tanıttı! 100 kilometreye ulaşma ve şarj süresi bomba
15:08
Fatih Erbakan, DEM’in kalesinde ana dilde eğitim sözü verdi
Fatih Erbakan, DEM'in kalesinde ana dilde eğitim sözü verdi
13:27
1 milyon kişinin borcu silinecek Meclis’te hazırlıklar başladı
1 milyon kişinin borcu silinecek! Meclis'te hazırlıklar başladı
13:06
Aydın’da eşini silahla tehdit ettiği öne sürülen şüpheli, arka cam kırılarak yakalandı
Aydın'da eşini silahla tehdit ettiği öne sürülen şüpheli, arka cam kırılarak yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2026 17:04:57. #7.13#
SON DAKİKA: Bjelica, lig ikincisi Amed karşısında Samsunspor'un galip gelmesini hedefliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei