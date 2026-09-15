Bodrum FK Batman Petrolspor'u 4-0 yendi, Aboubakar ve Fernando ilk gollerini attı - Son Dakika
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Bodrum FK Batman Petrolspor'u 4-0 yendi, Aboubakar ve Fernando ilk gollerini attı

Bodrum FK Batman Petrolspor\'u 4-0 yendi, Aboubakar ve Fernando ilk gollerini attı
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Trendyol 1'inci Lig'de Bodrum Futbol Kulübü, evinde Batman Petrolspor'u 4-0 mağlup ederek 7'nci haftada galibiyetle tanıştı. Yeni transferler Vincent Aboubakar ve Fernando bu maçta gollerini atarak takımın gol sıkıntısına umut oldu.

TRENDYOL 1'inci Lig'de haftaya lider giren Batman Petrolspor'u evinde 4-0 yenip 7'nci haftada galibiyetle tanışan Bodrum Futbol Kulübü'nde yeni golcüler sahneye çıkmaya başladı. Yaz döneminde takımın önemli gol ayaklarından Taulant Seferi, Pedro Brazao ve Ali Habeşoğlu'nu satan yeşil-beyazlılar ilk 6 haftada büyük gol sıkıntısı çekti. Kamerunlu tecrübeli yıldız Vincent Aboubakar ve Brezilyalı forvet Fernando'yu kadrosuna dahil eden Ege temsilcisi, Batman Petrolspor maçında golcülerinden verim aldı.

Vincent Aboubakar 4-0 kazanılan müsabakanın 32'nci dakikasında perdeyi açan golü atarak siftah yaptı. Ardından Brezilyalı Fernando 45'inci dakikada ağları sarsıp farkı ikiye çıkardı. Fernando bu kez 65'te sahneye çıktı, kendisinin ikinci takımının dördüncü golünü kaydetti. Haftalar sonra 3 puan sevinci yaşayan Bodrum Futbol Kulübünde 34 yaşındaki Aboubakar ve 33 yaşındaki Fernando'nun performansları camiayı gelecek adına umutlandırdı. İki golcü Türkiye'de daha önce farklı takımlarda forma giymişti. 7 puanla 14'üncü basamakta yer alan Bodrum FK bu hafta deplasmanda Pendikspor'la oynayacak.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Bodrum FK Batman Petrolspor'u 4-0 yendi, Aboubakar ve Fernando ilk gollerini attı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bodrum FK Batman Petrolspor'u 4-0 yendi, Aboubakar ve Fernando ilk gollerini attı - Son Dakika
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