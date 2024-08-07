Bodrum FK'da Yusuf ve Herelle sezona hazır - Son Dakika
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Bodrum FK'da Yusuf ve Herelle sezona hazır

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Bodrum Futbol Kulübü'nde yeni transferler Yusuf Sertkaya ve Christophe Herelle, sezonun ilk maçına hazır olduklarını söyledi. Mustafa Erdilman ise ameliyat oldu.

07.08.2024 12:49
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Bodrum FK'da Yusuf ve Herelle sezona hazır

Fırat AKAY/ BODRUM,

TARİHİNDE ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek olan Bodrum Futbol Kulübü'nde takıma bu sezon katılan yeni transferler Yusuf Sertkaya ve Christophe Herelle sezona hazır olduklarının mesajını verdi. Sezonun ilk maçında pazartesi günü Gaziantep FK'yı konuk edecek Bodrum ekibinde lige iyi bir başlangıç yapmak istediklerini söyleyen genç yetenek Yusuf Sertkaya, "Burada olduğum için çok mutluyum. Süper Lig'in yeni ekibiyiz, arkadaşlar çok iyi bir kamp süreci geçirmişler. Ben de U19 Milli Takım'da Avrupa Şampiyonası'nda olduğum için biraz geç katıldım. Takıma alışıp en iyi şekilde takıma yardımcı olacağım" diye konuştu.

Yusuf, "İnşallah istediğimiz gibi güzel bir sezon geçer. Hedefim yavaş yavaş alışıp süre bulmak ve takıma katkı sağlamak. Hocam şans verdiği sürece en iyi şekilde sahada değerlendireceğim. Çok iyi hazırlanacağız ve çok iyi bir başlangıç yapacağız. Bizde heyecanlıyız inşallah taraftarlarımıza güzel şeyler izleteceğiz" dedi. Takımda olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyleyen Christophe Herelle ise, "Burada olmaktan mutluyum umarım bu sezon takım halinde iyi şeyler yapıp takıma faydalı olmaya çalışacağım. Öncelikle birlikte oynayacağım partnerlerimi bilmem gerekiyor. Teknik ekibimizle birlikte uyum içerisinde olmamamız gerekiyor. Ben de sahada oldukça elimden geleni yapacağım" şeklinde konuştu.

MUSTAFA AMELİYAT OLDU

Bodrum FK'da kamp döneminde Adana Demirspor ile oynanan hazırlık maçında ön çapraz bağ yaralanması geçiren Mustafa Erdilman ameliyat oldu. Genç futbolcu 6 ay sonra sahalara dönecek. Yeşil-beyazlılarda yine kampta Alanyaspor karşılaşmasında fibula kemiği kırılan Tunahan Akpınar da geçen hafta operasyon geçirmişti.

Bodrum FK\'da Yusuf ve Herelle sezona hazır
Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Bodrum FK'da Yusuf ve Herelle sezona hazır - Son Dakika

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