Bodrum FK İlk Etap Kampını Tamamladı - Son Dakika
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Bodrum FK İlk Etap Kampını Tamamladı

Bodrum FK İlk Etap Kampını Tamamladı
15.07.2026 12:11
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Bodrum FK, Düzce'deki kamp çalışmalarını tamamladı. Teknik sorumlu Eşer, oyuncuların performansından memnun.

1'inci Lig'deki Muğla temsilcilerinden Bodrum Futbol Kulübü yeni sezon öncesi Düzce Topuk Yaylası'nda gerçekleştirilen ilk etap kamp çalışmalarını tamamladı. Yeşil-beyazlılarda sözleşme yenileyen teknik sorumlu Burhan Eşer, kampın verimli geçtiğini belirterek, "İlk etap kamp çalışmalarımızı bugün itibarıyla tamamladık. Öncelikle oyuncularımızın ortaya koyduğu çalışma disiplini, isteği ve özverisinden son derece memnunum. Yoğun tempoda gerçekleştirdiğimiz antrenmanları herhangi bir ciddi sakatlık yaşamadan tamamlamış olmamız da bizim adımıza ayrıca sevindirici oldu. Kampın ilk bölümünde önceliğimiz, oyuncularımızın fiziksel seviyelerini yukarı taşımak ve yeni sezonun temellerini sağlam bir şekilde atmaktı. Bu süreçte kuvvet, dayanıklılık ve kondisyon ağırlıklı çalışmalar gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

'OYUNCULARIMIZIN ANTRENMANLARDA VERDİĞİ REAKSİYON TEKNİK EKİBİMİZİ OLDUKÇA MEMNUN ETTİ'

Oyuncuların verdiği reaksiyonun teknik ekibi oldukça memnun ettiğini dile getiren Eşer, "Oyuncularımızın antrenmanlarda verdiği reaksiyon, çalışma temposu ve gösterdiği gelişim teknik ekibimizi oldukça memnun etti. Hem saha içinde hem de saha dışında oluşan birlik ve beraberlik ortamı, sezon boyunca bize önemli katkılar sağlayacaktır. Oyuncularımızın birbirleriyle olan iletişimi, uyumu ve takım olma yolunda attıkları adımlar kampın en önemli kazanımlarından biri oldu. Elbette geliştirmemiz gereken yönlerimiz var. İkinci etap kampında fiziksel çalışmalarımızı taktik organizasyonlarla destekleyecek, hazırlık maçlarımızı da en verimli şekilde değerlendirerek takımımızı lige en iyi şekilde hazırlayacağız. Hedefimiz, ligin ilk haftasına kadar hem fiziksel hem de taktiksel anlamda hazır, ne oynadığını bilen ve sahada istediği oyunu ortaya koyabilen bir takım olarak sezona başlamak" diye konuştu.

Bodrum FK, iki günlük iznin ardından 18 Temmuz Cumartesi günü Düzce Topuk Yaylası'nda ikinci etap kamp çalışmalarına başlayacak.

HOTIC'E VEDA

Bodrum FK, sözleşmesi bittikten sonra takımdan ayrılarak Iğdır FK'ya imza atan Dino Hotic için veda mesajı yayınladı. Mesajda, "Teşekkürler, Dino Hotic! Sözleşmesi sona eren futbolcumuz Dino Hotic'e, kulübümüze verdiği emek ve katkılarından dolayı teşekkür ediyor; kariyerinin bundan sonraki bölümünde kendisine başarılar diliyoruz. Yolun açık olsun, Dino!" ifadeleri yer aldı.

Hotic geçen sezon ara transfer döneminde geldiği Bodrum'da 12 maçta 5 gol, 4 asistle oynadı.

Kaynak: DHA

Bodrum, Futbol, Düzce, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bodrum FK İlk Etap Kampını Tamamladı - Son Dakika

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