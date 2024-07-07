Bodrum FK Stadyumunda Tadilat Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Bodrum FK Stadyumunda Tadilat Çalışmaları Devam Ediyor

Bodrum FK Stadyumunda Tadilat Çalışmaları Devam Ediyor

Süper Lig'e çıkan Bodrum FK'nın maçlarını evinde oynamak için stadyumunda başlatılan tadilat çalışmaları hızla devam ediyor. Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ve Bodrum FK Başkan vekili Selahattin Polat, stat çalışmalarını yerinde inceleyerek yeni sezon için seferberlik ilan etti. TFF kriterleri ve UEFA standartlarına uygun hale getirilen stadyumun en kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.

07.07.2024 13:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkan Bodrum FK'nın maçlarını evinde oynamak için stadyumunda başlatılan tadilat çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda, Türkiye Futbol Federasyonu'nun belirlediği kriterler ile UEFA standartları için stat uygun hale getiriliyor. Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ve Bodrum FK Başkan vekili Selahattin Polat stat çalışmalarını yerinde inceledi.

Süper Ligi'n yeni temsilcisi Bodrum FK, yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken futbol takımı 1 Temmuz itibarıyla Düzce Topuk Yaylası'nda kampa başladı. Maçların Bodrum'da oynanması için Bodrum FK sezon sonunda stadyumdaki tadilat çalışmalarına başladı. Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ve Bodrum FK Başkanvekili Selahattin Polat çalışmaların geldiği son durumu yerinde takip ederek stadyumun yeni sezona yetişebilmesi için seferber oldu.

TAMER MANDALİNCİ: BÜYÜK ÖZVERİ İLE ÇALIŞIYORUZ

Çalışmaların aralıksız olarak devam ettiğini söyleyen Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, "Bodrumsporumuzun gelecek sezon Süper Lig maçlarını stadımızda oynayabilmesi için gerçekleştirilen tadilat çalışmaları yerinde inceledim. Bodrum FK yönetim kurulu üyeleri öncülüğünde, belediye ekiplerimiz ile birlikte stadımızı en kısa sürede Süper Lig standartlarına getirebilmek için büyük bir özveri ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Stadımızın tadilat çalışmasında emeği geçen Bodrum FK Başkanı Sayın Fikret Öztürk ve yönetimine, ekip arkadaşlarıma ve belediyemiz personellerine emekleri için teşekkür ediyor, kolaylıklar diliyorum" dedi.

Bodrum FK Başkanvekili Selahattin Polat ise çalışmaların TFF kriterleri ve UEFA standartlarında devam ettiğini belirterek stat için kolları sıvadığını en kısa sürede tadilatın bitmesi için tüm ekipleri seferber edeceğini söyledi.

Öte yandan, Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit ve Bodrum İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Dumruk da geçtiğimiz günlerde stada gelerek yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Kaynak: DHA

Tamer Mandalinci, Bodrum, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Bodrum FK Stadyumunda Tadilat Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan eleştiri oklarının hedefindeki Montella’ya sahip çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan eleştiri oklarının hedefindeki Montella'ya sahip çıktı
14:00 Erdoğan: Merih’e verilen 2 maç ceza şampiyonaya gölge düşürdü, UEFA’nın kararı siyasi bir karar Erdoğan: Merih'e verilen 2 maç ceza şampiyonaya gölge düşürdü, UEFA'nın kararı siyasi bir karar
13:38 Almanlar Ferdi’ye bayıldı: Son düdükle birlikte dünyanın en pahalı futbolcusu Almanlar Ferdi'ye bayıldı: Son düdükle birlikte dünyanın en pahalı futbolcusu
12:41 Malatya’da tüfekle aile katliamı: Eşi, kızı ve torununu öldürüp intihar girişiminde bulundu Malatya'da tüfekle aile katliamı: Eşi, kızı ve torununu öldürüp intihar girişiminde bulundu
09:19 Fransa’da halk genel seçimin 2. turu için sandık başında Başkentte yağmalama önlemleri alındı Fransa'da halk genel seçimin 2. turu için sandık başında! Başkentte yağmalama önlemleri alındı
13:28 Avrupa Bizim Çocuklar’ı konuşuyor Manşetlerden biri Almanları kızdıracak Avrupa Bizim Çocuklar'ı konuşuyor! Manşetlerden biri Almanları kızdıracak
12:43 Fatih Terim, Vincenzo Montella’yı eleştiri yağmuruna tuttu: Sadece savunma yaparak kazanamazsın Fatih Terim, Vincenzo Montella'yı eleştiri yağmuruna tuttu: Sadece savunma yaparak kazanamazsın
11:53 Acun mağlubiyetin faturasını Montella’ya kesti: Değişiklik konusunda geç kalındı Acun mağlubiyetin faturasını Montella'ya kesti: Değişiklik konusunda geç kalındı
11:52 Barış Alper Yılmaz, Hollandalıları şaşkına çevirdi: Bu nasıl olabilir Barış Alper Yılmaz, Hollandalıları şaşkına çevirdi: Bu nasıl olabilir?
11:40 Şimşek’ten Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi yorumu: Akaryakıt istasyonlarındaki vergi kaybını önleyeceğiz Şimşek'ten Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi yorumu: Akaryakıt istasyonlarındaki vergi kaybını önleyeceğiz
11:18 Verdiği kararlarla saç baş yoldurdu Hakem Turpin, turu Hollanda’ya hediye etti Verdiği kararlarla saç baş yoldurdu! Hakem Turpin, turu Hollanda'ya hediye etti
11:06 İngilizler 3 futbolcumuza hayran kaldı Hollanda maçındaki oyunlarını öve öve bitiremediler İngilizler 3 futbolcumuza hayran kaldı! Hollanda maçındaki oyunlarını öve öve bitiremediler
10:55 Yasemin Ilıcalı’nın son hali dikkat çekti: Bu yaşta neden silikon Yasemin Ilıcalı'nın son hali dikkat çekti: Bu yaşta neden silikon?
10:44 SGK’dan emeklilere özel yeni site Dijital kimlik kartıyla indirimlerden faydalanabilecekler SGK'dan emeklilere özel yeni site! Dijital kimlik kartıyla indirimlerden faydalanabilecekler
10:26 5 metre yüksekten düştüler Aynı aracın içindeki 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı 5 metre yüksekten düştüler! Aynı aracın içindeki 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2024 15:04:20. #1.13#
SON DAKİKA: Bodrum FK Stadyumunda Tadilat Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement