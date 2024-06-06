Bodrum FK, Sakaryaspor'u yenerek Süper Lig'e yükseldi - Son Dakika
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Bodrum FK, Sakaryaspor'u yenerek Süper Lig'e yükseldi

Bodrum FK, Sakaryaspor\'u yenerek Süper Lig\'e yükseldi

Trendyol 1. Lig play-off finalinde Sakaryaspor'u 3-1 yenerek tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselen Bodrum FK'nin teknik direktörü İsmet Taşdemir, Bodrum'a büyük bir gurur yaşattıklarını söyledi. Taşdemir, başarıyı oyuncu, yönetim ve taraftarlarla birlikte elde ettiklerini belirterek, Süper Lig'de kalabilmek için çalışacaklarını ve kaliteli teknik direktörlerle yarışmanın kendileri için bir gurur olduğunu ifade etti.

06.06.2024 13:51
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Trendyol 1. Lig play-off finalinde Sakaryaspor'u 3-1 yenerek tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselen Bodrum FK'nin teknik direktörü İsmet Taşdemir, Bodrum'a büyük bir gurur yaşattıklarını söyledi.

İsmet Taşdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başarıyı oyuncu, yönetim ve taraftarlarla birlikte elde ettiklerini, tarih sayfalarına isimlerinin yazılmasının kendileri için çok değerli olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin en üst liginde oynayacaklarını hatırlatan Taşdemir, Süper Lig'in çok zor, güzel ve özel bir lig olduğunu, bu seviyeye layık olmaya çalışacaklarını belirtti.

Kendilerini biraz daha ileri taşıyacak oyuncuları kardroya katmayı amaçladıklarını aktaran Taşdemir, "Bunu gerçekleştiremezsek tabii ki hayal kırıklığına uğrayabileceğimizi de biliyoruz. Şu anda zor bir yere geldik. Burada direnebilmek, kalabilmek için hep beraber çalışacağız. Gerçekçi bir hedef koymak istiyoruz. Doğruları yapabilirsek, işimiz biraz daha kolay olabilir." diye konuştu.

"Elimizden gelen mücadeleyi sonuna kadar vereceğiz"

Süper Lig'de teknik adam anlamında da önemli isimlerle karşı karşıya geleceklerine dikkati çeken Taşdemir, "Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, çok saygı duyduğum, uzun süredir takip ettiğim, dünyanın önde gelen hocalarından biri. Türkiye'ye gelmesinden mutluluk duydum. Kaliteli teknik direktörlerle rakip olmak ve onlarla aynı sahada bulunmak benim için çok önemli." ifadelerini kullandı.

Mourinho'nun çok önemli bir teknik adamlık kariyeri bulunduğunu, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un da son iki sezonda takımını şampiyonluğa taşıdığını kaydeden Taşdemir, " Beşiktaş'a yeni bir hoca (Giovanni van Bronckhorst) geliyor, çok değerli. Abdullah Avcı yine çok değerli bir hoca. Biz de elimizden gelen mücadeleyi sonuna kadar vereceğiz. Sonuçta ne olur ne biter onu bilemiyorum ama böyle kaliteli hocalarla yarışmak, onlarla aynı sahayı paylaşmak bizim için bir gurur." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA

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