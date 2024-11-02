Bodrum FK, Taşdemir ile yolları ayırdı

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SÜPER Lig'de son 3 maçta galibiyet alamayıp alt sıralarda kalan Bodrum Futbol Kulübü, bu nedenle takımı 2'nci Lig'den bu yana çalıştırıp tarihi ilkleri yaşatan İsmet Taşdemir'le yollarını ayırmıştı. Bodrum temsilcisi yarın yeni teknik patronu Volkan Demirel yönetimindeki ilk sınavında Alanyaspor'u ağırlayacak. Bodrum İlçe Stadı'nda saat 16.00'da start alacak mücadeleyi Ali Şansalan yönetecek. Ligde ilk sezonunu geçiren Bodrum FK'nın oynadığı 10 maçta 10 puanı bulunuyor. Alanyaspor'un ise 9 puanı var.

TAŞDEMİR'E VEDA

Bodrum Futbol Kulübü'nün 4 sezondur çalıştırıcılığını yapan ve geçtiğimiz günlerde kulüple karşılıklı anlaşmayla ayrılan teknik direktör İsmet Taşdemir için Bodrum FK Başkanı Fikret Öztürk ve yönetim kurulunun katılımıyla veda yemeği düzenlendi. Veda yemeğine başkan Fikret Öztürk eşi Nurten Öztürk, yönetim kurulu üyeleri Aşkın Demir, İsmail Erdoğan, Caner Tuna, Kulüp CEO'su Servet Çavuşoğlu, Kulüp Müdürü Süleyman Tekgül ile İsmet Taşdemir ve eşi Duygu Taşdemir katıldı. İsmet Taşdemir ile güzel işler başardıklarını söyleyen Bodrum FK Başkanı Fikret Öztürk, "Hocamızı çok seviyoruz. Bize rüyamızda görsek inanmadığımız şampiyonluklar yaşattı. Kendisine hayat boyu mutluluklar diliyoruz. Her zaman beraber olacağız" dedi.

TAŞDEMİR: ÇOK ZORLU YOLLARI HEP BERABER GEÇTİK

Teknik Direktör İsmet Taşdemir ise, "Güzel bir gönül birlikteliğimiz var. Çok zorlu yolları hep beraber geçtik. Çok güzel hatıralarla çok güzel izler bırakarak biz de buradan ayrılıyoruz ama burada çok güzel birliktelik oldu. Birlikteliğimiz başarıyı getirdi. Her güzel şeyin sonu oluyor, bizler profesyonel insanlarız herkesin yolu farklılaşacak belki ama kalpler hep bir arada kalacak. Başkanım her zaman benim çok sevdiğim bir ağabeyim. Çok güzel şeyler yaşadık hep beraber pazartesi nasip olursa taraftarlarımızla da vedalaşacağım. Ben artık burada yaşıyorum, Bodrumlu birisi oldum. Bodrumspor'a başarılar diliyorum., taraftarlarımız takımı daha çok desteklesinler ve sahip çıksınlar" diye konuştu.