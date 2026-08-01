Bodrum'da Fatih Terim rüzgarı! Bir de sürpriz misafiri vardı - Son Dakika
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Bodrum'da Fatih Terim rüzgarı! Bir de sürpriz misafiri vardı

Bodrum\'da Fatih Terim rüzgarı! Bir de sürpriz misafiri vardı
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Bodrum'daki evinde tatil yapan Fatih Terim, eşi Fulya Terim, kızı Merve Çetin ve yakın dostları olan ünlü oyuncu Demet Akbağ ile botla koyları gezerken görüntülendi.

Türk futbolunun efsane teknik direktörlerinden Fatih Terim, yaz tatilini geçirdiği Bodrum’da görüntülendi. Türkbükü’ndeki evinde dinlenen tecrübeli çalıştırıcı, Ege koylarının tadını çıkarırken objektiflere takıldı.

EGE KOYLARINDA KEYİFLİ GEZİNTİ

Sıcak yaz günlerinde deniz keyfi yapan Fatih Terim, özel botuyla cennet koyları gezmeyi tercih etti. Tatilde ailesi ve sevdikleriyle vakit geçiren deneyimli teknik adamın neşeli halleri gözlerden kaçmadı.

BOTTA DİKKAT ÇEKEN SÜRPRİZ İSİM

Gezinti sırasında Fatih Terim’e eşi Fulya Terim ve kızı Merve Çetin eşlik etti. Grupta yer alan bir diğer ünlü isim tüm dikkatleri üzerine çekti. Terim ailesinin yakın dostu olan ünlü oyuncu Demet Akbağ’ın da botta yer alması Bodrum tatiline damga vurdu.

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Son Dakika Spor Bodrum'da Fatih Terim rüzgarı! Bir de sürpriz misafiri vardı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bodrum'da Fatih Terim rüzgarı! Bir de sürpriz misafiri vardı - Son Dakika
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