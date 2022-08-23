Diyarbakır takımları BAL'da aynı grupta - Son Dakika
Üye Girişi

Diyarbakır takımları BAL'da aynı grupta

23.08.2022 16:16
Diyarbakır takımları BAL'da aynı grupta

Bölgesel Amatör Futbol Ligi'nde (BAL) 2022-2023 sezonu grupları belli olurken, Diyarbakır'ı temsil edecek 4 takım 1. Grup'ta mücadele edecek.

Bölgesel Amatör Futbol Ligi'nde (BAL) 2022-2023 sezonu grupları belli olurken, Diyarbakır'ı temsil edecek 4 takım 1. Grup'ta mücadele edecek.

Bölgesel Amatör Futbol Ligi'nde (BAL) 2022-2023 sezonu grupları belli oldu. 80 ilden 196 takımın katılacağı Bölgesel Amatör Lig, 14'er takımın yer aldığı 14 gruptan oluştu. Grup müsabakaları sonunda gruplarını birinci sırada tamamlayan 14 takımın karşılaşacağı Play-Off müsabakalarının ardından, 9 takım TFF 3. Lig'e çıkmaya hak kazanacak. 1-2 Ekim 2022 tarihlerinde başlayacak olan 2022-2023 sezonu BAL müsabakaları fikstür çekimi ise eylül ayının ilk haftasında gerçekleştirilecek.

Diyarbakır'ı yeni sezonda temsil edecek olan Bağlar Belediyespor, Erganispor, Bismil 1936Spor ve Yenişehir Belediyespor 1. Grup'ta yer aldı. 4 takımdan oluşan 1. Grup'ta Mardin ve Şırnak'tan 2'şer, Batman, Siirt, Bitlis, Muş, Hakkari ve Van'dan da 1'er takım yer alacak. - DİYARBAKIR

YORUMLAR
500
Diyarbakır anneleri çocuklarını istiyor Diyarbakır anneleri çocuklarını istiyor Diyarbakır'ın ihracatında yüzde 41'lik artış Diyarbakır'ın ihracatında yüzde 41'lik artış
Kaynak: İHA

Diyarbakır, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Diyarbakır takımları BAL'da aynı grupta - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:04 Konyaspor-Fenerbahçe maçı Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu'nda oynanacak
15:50 Lavrov'dan Türkiye'ye askeri harekat resti: Suriye'de askeri bir gerilim kesinlikle kabul edilemez
15:29 Timsah, kafesine giren adamı kovaladı! Yavaş kalması facianın önüne geçti
15:15 "Göreve abdestli çıkın" diyen Bakan Soylu'ya Halk TV sunucusu Payzin'den tepki: Burası laik bir ülke unuttu galiba
15:12 Bakan Soylu, Silivri'de bıçak ve satırla iki polisi yaralayan saldırgan hakkında konuştu: Bildiğimiz bir tip
15:04 ABD'den Ukrayna'daki vatandaşlarına acil uyarı: Ülkeden hemen ayrılın
15:02 Ahılda korkunç görüntü! Bozayı onlarca koyunu telef etti
14:53 Yaşamını yitiren usta oyuncu Civan Canova toprağa verildi
14:53 Civan Canova'nın cenaze namazında utanç veren anlar! Bir kadın sırıtarak ünlülerle fotoğraf çektirme mücadelesine girişti
14:52 Annesiyle sevgilisini görünce kriz geçirdi! Bıçakla bir kişiyi öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2022 16:16:13. #1.12#
SON DAKİKA: Diyarbakır takımları BAL'da aynı grupta - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement