Bolu haber! TOSFED Baja Kupası'nın ikinci yarışı Bolu'da yapılacak - Son Dakika
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Bolu haber! TOSFED Baja Kupası'nın ikinci yarışı Bolu'da yapılacak

18.10.2022 18:18

Bolu spor haberi | 2022 Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Baja Kupası'nın ikinci yarışı, 21-23 Ekim'de Bolu'da "Baja 500" ismiyle koşulacak.

2022 Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Baja Kupası'nın ikinci yarışı, 21-23 Ekim'de Bolu'da "Baja 500" ismiyle koşulacak.

Bolu Doğa Sporları ve Offroad Kulübünce (BOLOFF) Bolu Valiliği, Bolu Belediyesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün destekleriyle 500 kilometrelik etapta gerçekleştirilecek yarışlara, 25 araç ile 50 pilotun katılması bekleniyor.

Yarışların tanıtımı dolayısıyla düzenlenen basın toplantısında konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, Bolu'nun sporda çok iddialı bir şehir olduğunu söyledi.

Spor turizmine katkı sağlamak amacıyla etkinliğe destek verdiklerini anlatan Güler, "500 kilometrelik etapla beraber bu organizasyonun, Bolu'nun spor turizmine ciddi katkı sağlayacağı gibi federasyon ve off-road sporları açısından da ciddi ses getireceğine inanıyoruz." dedi.

BOLOFF Başkanı Burhan Turan ise 500 kilometrelik etabı hazırladıklarını belirterek, "Bu, şu anda Türkiye'de tek ve federasyonun ilk yarışı olacak. O yüzden Bolu'nun spor turizmine katkı vereceğini düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Turan, 21 Ekim'de Bolu Valiliği önünde start seremonisiyle başlayacak yarışlarda 22 Ekim'de At Yaylası, 23 Ekim'de Aladağ etabının koşulacağını, ödül töreniyle organizasyonun tamamlanacağını söyledi.

YORUMLAR
500
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Kaynak: AA

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu, gençlik, Bolu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bolu haber! TOSFED Baja Kupası'nın ikinci yarışı Bolu'da yapılacak - Son Dakika

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