Boluspor, Yeni Malatyaspor'u 4-2 Yenerek 3 Puan Aldı - Son Dakika
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Boluspor, Yeni Malatyaspor'u 4-2 Yenerek 3 Puan Aldı

Boluspor, Yeni Malatyaspor\'u 4-2 Yenerek 3 Puan Aldı

Yeni Malatyaspor, 1. Lig'in 18. hafta maçında sahasında Boluspor'a 4-2 mağlup oldu. Boluspor, maçta Elhadji Babacar Khouma ve Jefferson Nogueira Junior'ın golleri ile öne geçti. Yeni Malatyaspor, Mert Miraç Altındaş'ın penaltı golü ile geri dönüş yapmaya çalışsa da Boluspor'un Paul Omo Mukairu ve İlhami Sıraçhan Nas'ın golleri, maçı 4-2'ye taşıdı.

04.01.2025 15:58  Güncelleme: 16:02
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Recep BAĞDAT/MALATYA,

STAT: Yeni Malatya Stadyumu

HAKEMLER: Burak Pakkan, Barış Çiçeksoyu, Yusuf Susuz

YENİ MALATYAPOR: Muhammed Enes Salik, Yiğit Ulaş, Atakan Müjde, Mehmet Emin Taştan (Dk.70 Enes Savucu), Mert Miraç Altıntaş, Alperen Arslan, Ferhat Canlı(Dk. 80 Metehan Ünal), Emircan Bayrakdar (Dk.76 Kürşat Yılmaz Selamoğlu), Umut Taniş, Berat Yaman (Dk.71 Eray Şişman), Osman Katipoğlu(Dk.70 Ömer Çağrı Ataş)

BOLUSPOR: Çağlar Şahin Akbaba, Ali Ülgen, Onur Atasayar(Dk.46Hakan Bilgiç), Oğuz Kaan Güçtekin, Berk Yıldız, Jeferson Nogueira Junior (Dk. 76 İlhami Siaçhan Nas), Paul Omo Mukairu, Elhadji Babacar Khouma (Dk.83 Anıl Koç), Işık Kaan Arslan, Daniel Avramovski (Dk.71 Valdmiro Tualungo Paulo Lameira)

GOLLER: Dk.26 Mert Miraç Altındaş, Dk.89 Enes Savucu (Yeni Malatyaspor)-Dk.10 Elhadji Babacar Khouma, Dk.15 Jefferson Nogueira Junior, Dk. 60 Paul Omo Mukairu, Dk.80 İlhami Sıraçhan Nas (Boluspor)

SARI KARTLAR: Dk.23 Umut Taniş, Yeni Malatyaspor)- Dk.25 Çağlar Akbaba, Dk.30 Berk Yıldız, Dk. 5 Işık Kaan Arslan, Dk.87 İlhami Siaçhan Nas (Boluspor)

Yeni Malatyaspor, 1'inci Lig'in 18'inci haftasında sahasında konuk ettiği Boluspor'a 4-2 mağlup oldu.

10'uncu dakikada Bolusporlu oyuncu Berk Yıldız'ın pasına hareketlenen Elhadjı Babacar Khouma, topu kalecinin üstünden aşırtarak filelerle buluşturdu. Ofsayt gerekçesi ile VAR kontrolü sonrası hakem Burak Pakkan orta noktayı gösterdi. (0-1)

15'inci dakikada ceza sahası dışından Daniel Avramovski'nin kullandığı serbest vuruşta topla buluşan Jefferson Nogueira Junior, düzgün bir vuruşla Boluspor'un 2'nci golünü kaydetti. (0-2)

26"ncı dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Mert Miraç Altındaş, kaleci Çağlar Akbaba'nın müdahalesi ile yerde kaldı. Yapılan VAR kontrolü sonrası hakem Burak Pakkan, beyaz noktayı gösterdi. Topun başına geçen Mert Miraç Altındaş penaltı atışı ile topu ağlara gönderdi. (1-2)

60'ıncı dakikada Jefferson Nogueira Junior'un pasına hareketlenen Paul Omo Mukairu düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. (1-3)

80'de Paul Omo Mukairu'nun pasına hareketlenen İlhami Siaçhan Nas takımının 4'üncü golünü kaydetti.

89'uncu dakikada topu önüne alan Enes Savucu ceza sahası içerisinde girdi. Rakiplerinden kurtulan Savucu, düzgün bir vuruşla takımının 2'nci golünü kaydetti. (2-4)

Karşılaşmada başka gol çıkmadı ve Boluspor, deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 4-2 mağlup etti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Boluspor, Yeni Malatyaspor'u 4-2 Yenerek 3 Puan Aldı - Son Dakika

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