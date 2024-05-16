Bomba iddia! Kerem Aktürkoğlu Beşiktaş'a transfer oluyor - Son Dakika
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Bomba iddia! Kerem Aktürkoğlu Beşiktaş'a transfer oluyor

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Süper Lig'de sezon sonuna yaklaşırken Beşiktaş'ın, Galatasaray'ın kaptanlarından Kerem Aktürkoğlu ile ilgilendiği iddia edildi. Aktürkoğlu'nun, yurt dışından bir takımla anlaşamaması durumunda Beşiktaş'ta oynamaya sıcak baktığı belirtildi.

16.05.2024 10:10
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Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Kerem Aktürkoğlu hakkında çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

BEŞİKTAŞ İLGİLİ

Sosyal medyada dolaşan haberlere göre, Beşiktaş, Galatasaray'da takım kaptanlarından olan ve takımda 4'üncü sezonunu geçiren Kerem Aktürkoğlu ile ciddi anlamda ilgileniyor. İddiaya göre milli oyuncunun, yurt dışından bir takım ile anlaşamaması halinde Beşiktaş'ta oynamaya sıcak bakıyor.

YURT DIŞINDA OYNAMAYI DÜŞÜNMÜYOR

2020/21 yaz transfer döneminde bedelsiz olarak Galatasaray'a transfer olan Kerem Aktürkoğlu, oynadığı futbolla büyük tebrikler toplamıştı. 4 sezonda 200 bin Euro'dan 17 milyon Euro piyasa değerine ulaşan yetenekli ismin yaz transfer döneminde gelecek teklifleri değerlendirdiği ve kariyerine yurt dışında devam etmek istediği iddia edilmişti.

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Son Dakika Spor Bomba iddia! Kerem Aktürkoğlu Beşiktaş'a transfer oluyor - Son Dakika

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