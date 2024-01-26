Bonucci\'nin İsmail Kartal\'dan özel bir isteği var

Fenerbahçe'nin yeni transferi Bonucci, sarı-lacivertlilerin MKE Ankaragücü ile oynayacağı karşılaşmada forma giymek istiyor.

OOSTERWOLDE CEZALI



Fanatik'te yer alan habere göre ağrıları nedeniyle Başakşehir maçının kadrosundan çıkarılan Leonardo Bonucci, Jayden Oosterwolde'nin de cezalı olması nedeniyle İsmail Kartal'dan MKE Ankaragücü maçında forma giymeyi talep etti. İtalyan stoperin durumuna antrenmanlardan sonra karar verilecek.

DJIKU DÖNDÜ

Djiku'nun da Afrika Kupası'ndan dönmesiyle savunma hattında iyice eli güçlenen İsmail Kartal'ın ne karar vereceği merak konusu.