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Bonucci'nin İsmail Kartal'dan özel bir isteği var - Son Dakika
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Bonucci'nin İsmail Kartal'dan özel bir isteği var

Başakşehir maçının kadrosundan ağrıları nedeniyle çıkarılan Fenerbahçe'nin deneyimli stoperi Bonucci, İsmail Kartal'dan MKE Ankaragücü maçında şans istedi. İtalyan futbolcu ile ilgili son karar antrenmanlardan sonra verilecek.

26.01.2024 - 13:24,  Güncelleme: 13:43
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Fenerbahçe'nin yeni transferi Bonucci, sarı-lacivertlilerin MKE Ankaragücü ile oynayacağı karşılaşmada forma giymek istiyor.

OOSTERWOLDE CEZALI

Fanatik'te yer alan habere göre ağrıları nedeniyle Başakşehir maçının kadrosundan çıkarılan Leonardo Bonucci, Jayden Oosterwolde'nin de cezalı olması nedeniyle İsmail Kartal'dan MKE Ankaragücü maçında forma giymeyi talep etti. İtalyan stoperin durumuna antrenmanlardan sonra karar verilecek.

DJIKU DÖNDÜ

Djiku'nun da Afrika Kupası'ndan dönmesiyle savunma hattında iyice eli güçlenen İsmail Kartal'ın ne karar vereceği merak konusu.

Bonucci\'nin İsmail Kartal\'dan özel bir isteği var
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Leonardo Bonucci, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Bonucci'nin İsmail Kartal'dan özel bir isteği var - Son Dakika
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