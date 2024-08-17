Bornova Hasan Tahsin İş Okulu Gençlik ve Spor Kulübü Türkiye Özel Sporcular Futbol Şampiyonası'nda birinci oldu - Son Dakika
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Bornova Hasan Tahsin İş Okulu Gençlik ve Spor Kulübü Türkiye Özel Sporcular Futbol Şampiyonası'nda birinci oldu

Bornova Hasan Tahsin İş Okulu Gençlik ve Spor Kulübü Türkiye Özel Sporcular Futbol Şampiyonası\'nda birinci oldu

Ankara'da düzenlenen Türkiye Özel Sporcular Futbol Şampiyonası'nda Bornova Hasan Tahsin İş Okulu Gençlik ve Spor Kulübü, Kırıkkale Mavi Otizm Takımı'nı 4-2 yenerek birinci oldu. Şampiyonada dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları verildi.

17.08.2024 15:48
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Ankara'da düzenlenen Türkiye Özel Sporcular Futbol Şampiyonası'nda birincilik kupasını, Kırıkkale Mavi Otizm Takımı'nı 4-2 yenen Bornova Hasan Tahsin İş Okulu Gençlik ve Spor Kulübü kazandı.

Yenimahalle'deki Hasan Doğan Stadı'nda 8 kulüpten yaklaşık 100 özel sporcunun katılımıyla organize edilen şampiyonanın final müsabakasında Bornova Hasan Tahsin Takımı ile Kırıkkale Mavi Otizm Takımı karşılaştı. Karşılaşmayı 4-2 kazanan Bornova Hasan Tahsin İş Okulu Gençlik ve Spor Kulübü, şampiyonluk kupasını kaldırdı. Osmaniye Aile ve Sosyal Hizmetler Spor Kulübünü 4-2 mağlup eden Ankara Saray Rehabilitasyon Spor Kulübü ise organizasyonu üçüncü sırada tamamladı. .

Madalya töreninde konuşan Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, özel sporcuların hepsini ayrı ayrı kutladığını belirterek, şunları dile getirdi:

"Öncelikle yıllar önce evlerine kapatılarak yok sayılan bu çocuklara spor yaptırarak topluma kazandıran antrenörlerimize ve bütün emeği geçenlere, ailelerine teşekkür ediyorum. Türkiye Özel Sporcular Futbol Şampiyonası'nda oynayan bütün çocuklar bizim gönlümüzde şampiyondur. Federasyon olarak 'her özel çocuğun yapabileceği bir spor var' anlayışıyla çalışıyoruz."

Şampiyonada dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları, Federasyon Başkanı Aydın, Başkan Vekili Sadettin Akçi ve Asbaşkan Ensar Kurt tarafından verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Bornova Hasan Tahsin İş Okulu Gençlik ve Spor Kulübü Türkiye Özel Sporcular Futbol Şampiyonası'nda birinci oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bornova Hasan Tahsin İş Okulu Gençlik ve Spor Kulübü Türkiye Özel Sporcular Futbol Şampiyonası'nda birinci oldu - Son Dakika
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