Borussia Dortmund, Salih Özcan'ı transfer edecek! 10 milyon euro ödenecek - Son Dakika
Üye Girişi

Borussia Dortmund, Salih Özcan'ı transfer edecek! 10 milyon euro ödenecek

20.05.2022 11:01

Borussia Dortmund, Köln formasıyla başarılı bir sezon geçiren milli futbolcu Salih Özcan'ı transfer edecek. Dortmund'un 2023'e kadar Köln ile sözleşmesi bulunan milli oyuncu için 10 milyon euro bonservis ücreti ödeyeceği açıklandı.

Alman ekibi Köln'de bu sezon oldukça iyi bir performans sergileyen Salih Özcan, Borussia Dortmund'un transfer radarına girdi. Dortmund'un bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak olması, A Milli futbolcunun transferi istemesinde büyük etken oluşturuyor. Adı Fenerbahçe ve Beşiktaş ile de anılan Salih Özcan'ın önümüzdeki günlerde Dortmund ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

FORMAYI KAPMAK İÇİN ÇOK ÇALIŞIYOR

A Milli Takımın oynayacağı Uluslar Ligi maçlarında forma giymek isteyen ve bunun için çok çalışan genç oyuncunun Borussia Dortmund'da forma giymek istediği biliniyor.

SON SÖZ SALİH'İN

Köln Sportif Direktörü Keller ise yaptığı açıklamada, kulüplerin Salih için temasta olduklarını bildikleri ancak henüz kendileriyle görüşmedikleri ve son sözü milli futbolcunun söyleyeceğini belirtti.

KÖLN'DEKİ KARİYERİ İSTİKRARLI

Salih Özcan, Köln formasıyla çıktığı 34 maçta 2 gol attı. Genç orta saha, toplamda ise 5 sarı kart gördü.

Almanya'da sürpriz transfer! Türk yıldız adayı Dormund'a gidiyor

TERCİHİ A MİLLİ TAKIM

Daha önce Almanya U21 formasını giyen ve 12 maçta 1 gol atan Salih Özcan, Milli Takım tercihi olarak Türkiye'yi seçmişti. Genç yıldız adayı, İtalya karşılaşmasında ay-yıldızlı forma ile ilk maçına çıkmıştı.

YORUMLAR
500
Engelli milli sporcunun küçük yaşlarda başlayan yaşam mücadelesi azim dolu Engelli milli sporcunun küçük yaşlarda başlayan yaşam mücadelesi azim dolu Milli boksör Tuğrulhan Erdemir, Avrupa Şampiyonası'na altın madalya için hazırlanıyor Açıklaması Milli boksör Tuğrulhan Erdemir, Avrupa Şampiyonası'na altın madalya için hazırlanıyor Açıklaması

Borussia Dortmund, Salih Özcan, Dortmund, Milli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Borussia Dortmund, Salih Özcan'ı transfer edecek! 10 milyon euro ödenecek - Son Dakika


Son Dakika
11:28 Mahkum dizisinin dün akşam yayınlanan bölümünde ne oldu? Fırat, suçsuz yere hapse girecek Hacı'yı kurtarmak için hangi adımı atacak?
11:22 20 Mayıs'ta dolar 15,98'den alıcı buluyor
11:18 İçişleri Bakanı Soylu'dan sığınmacı açıklaması: 502 bin sığınmacı gönüllü olarak ülkesine döndü
11:17 Camdaki Kız dizisinde dün akşam neler yaşandı? Nalan babasının kim olduğunu öğrenebildi mi?
11:08 Çok konuşulacak iddia! Koç ailesi hakkındaki tweet'i Murat Ongun mu attı?
11:01 Borussia Dortmund, Salih Özcan'ı transfer edecek! 10 milyon euro ödenecek
10:58 AK Parti eski milletvekili Bakır'dan bomba sığınmacı iddiası: MİT kaynaklarına göre vatandaşlık alan sığınmacıların sayısı 8 milyon 800 bin
10:50 Eskişehir'deki define cinayetinde karar! Hem 25 yıl hapis hem de para cezası verildi
10:42 Bir Zamanlar Çukurova'da dün akşam neler yaşandı? Hakan'ın sakladığı sırrı öğrenen Züleyha ne yapacak?
10:28 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dün akşam yayınlandı: Don Diego, kardeşi Pedro'nun intikamını nasıl aldı? Barbaros kardeşleri yıkan gelişme ne oldu?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2022 11:36:27. #1.12#
SON DAKİKA: Borussia Dortmund, Salih Özcan'ı transfer edecek! 10 milyon euro ödenecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement