Boşa düşecek Rıza Çalımbay'dan dikkat çeken mesaj! İki adresin kapısını açık bıraktı - Son Dakika
Üye Girişi

Boşa düşecek Rıza Çalımbay'dan dikkat çeken mesaj! İki adresin kapısını açık bıraktı

12.04.2023 09:26

Sezon başında Sivasspor'la yola devam etmeyeceğini duyuran tecrübeli hoca Rıza Çalımbay, A Milli Takım ve Trabzonspor'u çalıştırmaya sıcak bakıyor.

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, takımının durumu ve kendi kariyeriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Sezon başında Sivasspor'la yola devam etmeyeceğini açıklayan Çalımbay, A Milli Takım ve Trabzonspor'a açık kapı bıraktı.

"HAKEMLERDEN SAYGI GÖREMİYORUZ"

Radyospor'da Salim Manav'ın canlı yayın konuğu olan Rıza Çalımbay, "Başakşehir maçındaki pozisyon bize göre yüzde yüz penaltı. İstanbulspor maçında aynı pozisyon bizim aleyhimize olmuştu ve penaltı kararı verilmişti. Hakem arkadaşlarımıza saygı gösteriyoruz ancak aynı saygıyı göremiyoruz. Başakşehir maçı en iyi oynadığımız karşılaşmalardan birisiydi ama sonuca ulaşamadık. Gol yediğimiz pozisyonda da Erdoğan Yeşilyurt'un yaptığı hareket faul değildi ama faul çalındı, sonrasında ise gol yedik. Başakşehir maçındaki hakem kararları canımızı sıktı" dedi.

Rıza Çalımbay mesajı verdi! İki takıma açık kapı bıraktı

"HEDEFİMİZ KUPAYI KAZANMAK"

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finaldeki rakipleri Fenerbahçe'yle ilgili olarak ise Çalımbay, "Fenerbahçe ile iki tane maç oynayacağız. Fenerbahçe kaliteli ve geniş bir kadroya sahip bir takım. Kupayı kazanmak istiyoruz. Tek düşüncemiz kupayı tekrardan kazanmak" ifadelerini kullandı.

"LİG ARTIK LİGDEN ÇIKTI"

Süper Lig'in durumuyla ilgili yorum yapan Çalımbay, "Lig ligden çıktı artık 30-40 gün ara oldu. Hazırlık maçlarında Sivas'a kimse gelmiyor. Bu sezon her şey karma karışık oldu. Adana'da Adana Demirspor lige devam ediyor ancak Adanaspor lige devam etmiyor. Süreç devam ediyor" diye konuştu.

"TRABZONSPOR BAMBAŞKA BİR YER"

Milli Takım ve Trabzonspor hakkında ise Çalımbay, "Zaman zaman adımız milli takımla geçiyor ama nedense olmuyor. Trabzon'da çalıştım. En çok sevdiğim yerlerden birisi Karadeniz. Trabzonspor'u 13. sırada aldık ve ligi 5. sırada bitirdik. Yeni bir yönetim geldi ve ayrıldık. Trabzonspor bambaşka bir yer. Şu anda bir görüşmemiz mümkün değil sezon sonu ne olur bilemeyiz" şeklinde konuştu.

YORUMLAR
500
Boşa çıkacak Rıza Çalımbay mesajı verdi! İki takım için açık kapı bıraktı Boşa çıkacak Rıza Çalımbay mesajı verdi! İki takım için açık kapı bıraktı Teknik direktörsüz kalan Trabzonspor gaza bastı! Andrea Pirlo'ya sürpriz teklif Teknik direktörsüz kalan Trabzonspor gaza bastı! Andrea Pirlo'ya sürpriz teklif

Rıza Çalımbay, Milli Takım, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Boşa düşecek Rıza Çalımbay'dan dikkat çeken mesaj! İki adresin kapısını açık bıraktı - Son Dakika


Son Dakika
10:01 Seçilme ihtimali olmayan yerden aday gösterilen Savcı Sayan: Aslolan milletin gönlündeki liste
09:49 Oğuzhan Koç, başrolünde yer aldığı filmin galasına abartılı makyajıyla damga vurdu
09:43 Başrol olduğu filmin galasına katılan Oğuzhan Koç, abartılı makyajıyla dikkat çekti
09:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan bir bir sıraladı! İşte AK Parti seçim beyannamesinin en çok konuşulan 5 maddesi
09:35 Galatasaray'da flaş ayrılık! Mata, küme düşme tehlikesindeki takıma gitmek istiyor
09:33 Kılıçdaroğlu'ndan beklenmeyen müzakere! Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan ile bir araya gelerek seçim güvenliği hakkında görüşecek
09:29 G.Saray'da beklenmedik ayrılık talebi! Mata, küme düşmek üzere olan takıma gitmek istiyor
09:28 Aile'de "Gelin maaşı" ödemesi sosyal medyanın diline düştü! Yorumlar ardı ardına geldi
09:27 Kılıçdaroğlu'ndan sürpriz görüşme! Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan ile seçim güvenliğini konuşacaklar
09:20 Özdağ ve partililerin ziyarette bulunduğu İstanbul'daki tarihi mekanda tartışma yaşandı! İşletmenin "provokasyon" çıkışı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2023 10:18:32. #1.11#
SON DAKİKA: Boşa düşecek Rıza Çalımbay'dan dikkat çeken mesaj! İki adresin kapısını açık bıraktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement