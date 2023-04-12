Boşa düşecek Rıza Çalımbay'dan dikkat çeken mesaj! İki adresin kapısını açık bıraktı

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, takımının durumu ve kendi kariyeriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Sezon başında Sivasspor'la yola devam etmeyeceğini açıklayan Çalımbay, A Milli Takım ve Trabzonspor'a açık kapı bıraktı.

"HAKEMLERDEN SAYGI GÖREMİYORUZ"

Radyospor'da Salim Manav'ın canlı yayın konuğu olan Rıza Çalımbay, "Başakşehir maçındaki pozisyon bize göre yüzde yüz penaltı. İstanbulspor maçında aynı pozisyon bizim aleyhimize olmuştu ve penaltı kararı verilmişti. Hakem arkadaşlarımıza saygı gösteriyoruz ancak aynı saygıyı göremiyoruz. Başakşehir maçı en iyi oynadığımız karşılaşmalardan birisiydi ama sonuca ulaşamadık. Gol yediğimiz pozisyonda da Erdoğan Yeşilyurt'un yaptığı hareket faul değildi ama faul çalındı, sonrasında ise gol yedik. Başakşehir maçındaki hakem kararları canımızı sıktı" dedi.

"HEDEFİMİZ KUPAYI KAZANMAK"

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finaldeki rakipleri Fenerbahçe'yle ilgili olarak ise Çalımbay, "Fenerbahçe ile iki tane maç oynayacağız. Fenerbahçe kaliteli ve geniş bir kadroya sahip bir takım. Kupayı kazanmak istiyoruz. Tek düşüncemiz kupayı tekrardan kazanmak" ifadelerini kullandı.

"LİG ARTIK LİGDEN ÇIKTI"

Süper Lig'in durumuyla ilgili yorum yapan Çalımbay, "Lig ligden çıktı artık 30-40 gün ara oldu. Hazırlık maçlarında Sivas'a kimse gelmiyor. Bu sezon her şey karma karışık oldu. Adana'da Adana Demirspor lige devam ediyor ancak Adanaspor lige devam etmiyor. Süreç devam ediyor" diye konuştu.

"TRABZONSPOR BAMBAŞKA BİR YER"

Milli Takım ve Trabzonspor hakkında ise Çalımbay, "Zaman zaman adımız milli takımla geçiyor ama nedense olmuyor. Trabzon'da çalıştım. En çok sevdiğim yerlerden birisi Karadeniz. Trabzonspor'u 13. sırada aldık ve ligi 5. sırada bitirdik. Yeni bir yönetim geldi ve ayrıldık. Trabzonspor bambaşka bir yer. Şu anda bir görüşmemiz mümkün değil sezon sonu ne olur bilemeyiz" şeklinde konuştu.