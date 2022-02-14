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Böylesi görülmedi! Maçta futbolcunun dili boğazına kaçtı, futbolcular birbirine girdi - Son Dakika

Böylesi görülmedi! Maçta futbolcunun dili boğazına kaçtı, futbolcular birbirine girdi

14.02.2022 11:59

Antalya Büyükler Amatör Lig'de oynanan maçta ikili mücadele sırasında Demre Beymelekspor'un futbolcusu Özgür Deniz'in dili boğazına kaçtı. Karşılaşma hakemi ile futbolcular takım arkadaşlarına yardım etmeye çalışırken, iki takım futbolcuları arasında yaşanan gerilim de üstüne tuz biber oldu.

Antalya Büyükler Amatör Lig'de Beymelekspor ile Mavikentspor arasında oynanan maçta yaşanan olay, maçın önüne geçti. Maçtaki bir pozisyonda girilen ikili mücadele sonrası Demre Beymelekspor'dan Özgür Deniz'in dili boğazına kaçtı. Karşılaşma hakemi ile futbolcular takım arkadaşlarına müdahale ederken, iki takım futbolcuları arasında tartışma yaşandı.

İLK YARIDA 2 PENALTIDAN 2 GOL

Demre Stadı'nda oynanan maçı Serhat Sağır, Muammed Şahin, Süleyman Peker yönetti. Maç, Beymelekspor'un vuruşu ile başladı. Maçın 25'inci dakikasında Mavikentspor atağında Murat Dayıl, Beymeleklli Süha tarafından ceza sahası içinde düşürüldü. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Mehmet skoru 1-0 yapan golü attı. 40'ıncı dakikadaki Mavikent atağında topla buluşan Levent topu ağlara gönderdi: 2-0. 44'üncü dakikada Beymelekspor atağında Mustafa, Mavikentli Muhammed tarafından ceza sahası içinde düşürüldü. Kazanılan penaltıyı kullanan Özgür Güngör, toğu ağlara göndererek skoru 2-1 yaptı. İlk yarı Mavikentspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Yeşil sahada korku dolu anlar! Futbolcunun dili boğazına kaçınca ortalık karıştı

MAÇ 15 DAKİKA DURDU

İkinci yarıya hızlı başlayan Beymelekspor, Özgür Deniz, Özgür Güngör ve Umut ile yakaladığı gol pozisyonlarını değerlendiremedi. 75'inci dakikadaki Beymelekspor atağında, faul sonrası Beymelekspor'dan Özgür Deniz'in dili boğazına kaçtı. Futbolcular ve orta hakem Serhat Sağır müdahale etmeye çalışırken saha bir anda karıştı. İki takım futbolcuları arasındaki tartışmayı sahaya giren polis ayırdı. Maç yaklaşık 15 dakika durdu.

Yeşil sahada korku dolu anlar! Futbolcunun dili boğazına kaçınca ortalık karıştı

2-2 BERABERE BİTTİ

Tartışma sonrası hakem Serhat Sağır, Mavikentspor'dan Murat Dayıl ve Ahmet ile Beymelekspor kalecisi Arif'e kırmızı kart gösterdi. Maçın 80'inci dakikasında Beymelekespor'dan İbrahim'in golüyle karşılaşma 2-2 oldu. Maç 2 - 2 sona erdi. Bu sonuçla Demre Beymelekspor puanını 31'e, Mavikentspor ise 27'ye çıkardı.

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Serhat Sağır, Özgür Deniz, Amatör Lig, Antalya, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Böylesi görülmedi! Maçta futbolcunun dili boğazına kaçtı, futbolcular birbirine girdi - Son Dakika Spor


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