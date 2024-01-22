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Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Yıldız Kız Voleybol Takımı Final Grubuna Yükseldi - Son Dakika
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Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Yıldız Kız Voleybol Takımı Final Grubuna Yükseldi

Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Yıldız Kız Voleybol Takımı, 2023-2024 sezonu Yıldız Kızlar Voleybol kategorisinde grup etabında oynadığı tüm maçları 3-0 kazanarak final grubuna yükseldi. Final grubu ilk maçında Osmaneli Belediye Spor'u 3-0 mağlup eden takım, ikinci maçta Bilecik Belediye Spor'un sahaya çıkmamasıyla hükmen galip geldi. Son maçta Söğüt Belediye Spor'u da 3-0 mağlup eden Bozüyük Belediyesi Yıldız Kız Voleybol Takımı, üst üste 7. kez Bilecik şampiyonu olarak Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.

Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Yıldız Kız Voleybol Takımı Final Grubuna Yükseldi
22.01.2024 - 15:27,  Güncelleme: 15:31
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Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Yıldız Kız Voleybol Takımı, 2023-2024 sezonu Yıldız Kızlar Voleybol kategorisinde grup etabında oynadığı tüm maçları 3-0 kazanarak final grubuna yükseldi.

Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Yıldız Kız Voleybol Takımı, Bilecik'te oynanan final grubu ilk maçında Osmaneli Belediye Spor ile karşı karşıya gelerek sahadan 3-0'lık galibiyet ile ayrıldı. İkinci maçta ise Bilecik Belediye Spor sahaya çıkmadığından takım hükmen galibiyet ile sahadan ayrıldı. Şampiyonun belirleneceği son maçta rakibi Söğüt Belediye Spor ile karşı karşıya gelen Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Yıldız Kız Voleybol Takımı ilk seti 25-10 alarak setlerde 1-0 öne geçti. İkinci sette de etkili oyununu sürdüren takım ikinci seti 25-18 kazanarak skoru 2-0'a getirdi. 3.sete de iyi başlayan yıldız kızlar takımı rahat bir oyundan sonra seti 25-8 alarak maçı 3-0 kazandı. Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Yıldız Kız Voleybol Takımı bu şampiyonluk ile üst üste 7.yılda da Yıldız Kızlar Voleybol Bilecik şampiyonu olarak Türkiye Şampiyonasına katılma hakkı elde etti. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Yıldız Kız Voleybol Takımı Final Grubuna Yükseldi - Son Dakika
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