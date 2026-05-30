Brezilya'nın İlk Şampiyonluğu: 1958 Dünya Kupası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Brezilya'nın İlk Şampiyonluğu: 1958 Dünya Kupası

30.05.2026 11:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsveç'te yapılan 1958 Dünya Kupası, Brezilya'nın ilk zaferi ve Pele'nin sahneye çıktığı turnuva oldu.

İsveç'te düzenlenen 1958 Dünya Kupası, futbolun lokomotif ülkesi Brezilya'nın ilk şampiyonluğuna ulaştığı turnuva oldu.

Dünya Kupası tarihinde 5 kezle en çok şampiyonluğa ulaşan ekip Brezilya, ilk zaferini İsveç'te yaşadı.

İsveç'e kadar düzenlenen 5 Dünya Kupası'nda zafere ulaşamalan Brezilyalılar, şanssızlıklarını 1954'te kırdı.

16 takım katıldı, format değişti

İsveç 1958'e 16 takım katıldığı için kupanın formatında değişikliğe gidildi.

Gruplar dörder takımdan oluşurken ilk iki sırayı alan ekipler, çeyrek finale yükseldi.

Kupaya Avrupa'dan Avusturya, Çekoslovakya, İngiltere, Fransa, Batı Almanya, Macaristan, Kuzey İrlanda, İskoçya, SSCB, İsveç, Galler ve Yugoslavya, Güney Amerika'dan Brezilya, Arjantin ve Paraguay, Kuzey Amerika'dan ise Meksika katıldı.

Türkiye, FIFA tarafından eleme maçlarında Avrupa yerine Asya/Afrika grubuna verildi. Bu durumu protesto eden Türkiye, elemelere katılmadı.

Brezilya, ev sahibine gol yağdırdı

Kupanın yarı finalinde Fransa'yı 5-2 yenen Brezilya ile Batı Almanya'yı 3-1 mağlup eden ev sahibi İsveç, finalde karşılaştı.

Solna'daki Rasunda Stadı'nda 49 bin 737 seyirci önünde oynanan finalde Brezilya, Vava ve Pele'nin ikişer, Mario Zagallo'nun da bir golüyle sahadan 5-2 galip ayrıldı. İsveç'in golleri ise Nils Liedholm ve Agne Simonsson'dan geldi.

Turnuvanın üçüncülük maçında ise Fransa, Batı Almanya'yı 6-3 mağlup etti.

Pele sahneye çıktı

Brezilya ve futbol dünyasının efsane ismi Pele (Edson Arantes do Nascimento), 1958 Dünya Kupası'nda sahneye çıktı.

Henüz 17 yaşında katıldığı Dünya Kupası'nda 6 gol atmayı başaran Pele, takım arkadaşı Vava ile Brezilya'nın şampiyonluğunda önemli pay sahibi oldu.

Fontaine rekor kırdı

Fransız futbolcu Just Fontaine, 1958 Dünya Kupası'nda attığı 13 golle, bir kupada en çok gol atan futbolcu ünvanını eline geçirdi.

Oynadığı 6 maçta 13 gole ulaşan Fontaine'i altışar golle Pele ve Alman Helmut Rahn izledi.

35 maçta 126 gol

İsveç'teki Dünya Kupası'nda yapılan 35 maçta 126 gol atıldı.

Maç başına 3,6 gol ortalaması tutturulan kupanın en golcü takımları ise 23 golle Fransa, 16 golle de Brezilya oldu.

Kaynak: AA

Brezilya, Futbol, Dünya, İsveç, Pele, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Brezilya'nın İlk Şampiyonluğu: 1958 Dünya Kupası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD ve İran’dan peş peşe kafa karıştıran açıklamalar ABD ve İran'dan peş peşe kafa karıştıran açıklamalar
Doğu Akdeniz’deki iki ili sağanak ve dolu vurdu Doğu Akdeniz'deki iki ili sağanak ve dolu vurdu
Kılıçdaroğlu’nun Genel Merkez buluşmasından yeni detay Fenomen türküyle karşılanacak Kılıçdaroğlu'nun Genel Merkez buluşmasından yeni detay! Fenomen türküyle karşılanacak
İstanbul’un Fethi’nin 573. yıl dönümü Fetih Mescidi’nde kutladı İstanbul’un Fethi'nin 573. yıl dönümü Fetih Mescidi'nde kutladı
Ersan Şen’den olay Kılıçdaroğlu çıkışı: Bütün mal varlığımla iddiaya giriyorum Ersan Şen'den olay Kılıçdaroğlu çıkışı: Bütün mal varlığımla iddiaya giriyorum
Galatasaray’da ayrılık: Başladığım yere döneyim Galatasaray'da ayrılık: Başladığım yere döneyim

10:53
Ozan Güven gittiği mekandan kovuldu: Failler dışarı
Ozan Güven gittiği mekandan kovuldu: Failler dışarı!
10:53
CHP’de 2 ayrı bayramlaşma Kalabalık her geçen saniye artıyor
CHP'de 2 ayrı bayramlaşma! Kalabalık her geçen saniye artıyor
10:49
Türkan Biçer’in şüpheli ölümünde olayın seyrini değiştirecek kamera görüntüleri
Türkan Biçer'in şüpheli ölümünde olayın seyrini değiştirecek kamera görüntüleri
10:37
Tatilciler dönüşe geçti, 4 ilde trafik durdu
Tatilciler dönüşe geçti, 4 ilde trafik durdu
10:21
AK Parti’nin seçim kozu: İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan çılgın rakam
AK Parti'nin seçim kozu: İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan çılgın rakam
09:53
AK Partili Ensarioğlu’ndan infial yaratacak istismar iddiası: Bunu ispatlarım
AK Partili Ensarioğlu'ndan infial yaratacak istismar iddiası: Bunu ispatlarım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2026 11:53:32. #7.13#
SON DAKİKA: Brezilya'nın İlk Şampiyonluğu: 1958 Dünya Kupası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.