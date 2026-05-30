Brezilya'nın İlk Şampiyonluğu: 1958 Dünya Kupası

İsveç'te düzenlenen 1958 Dünya Kupası, futbolun lokomotif ülkesi Brezilya'nın ilk şampiyonluğuna ulaştığı turnuva oldu.

İsveç'e kadar düzenlenen 5 Dünya Kupası'nda zafere ulaşamalan Brezilyalılar, şanssızlıklarını 1954'te kırdı.

16 takım katıldı, format değişti

İsveç 1958'e 16 takım katıldığı için kupanın formatında değişikliğe gidildi.

Gruplar dörder takımdan oluşurken ilk iki sırayı alan ekipler, çeyrek finale yükseldi.

Kupaya Avrupa'dan Avusturya, Çekoslovakya, İngiltere, Fransa, Batı Almanya, Macaristan, Kuzey İrlanda, İskoçya, SSCB, İsveç, Galler ve Yugoslavya, Güney Amerika'dan Brezilya, Arjantin ve Paraguay, Kuzey Amerika'dan ise Meksika katıldı.

Türkiye, FIFA tarafından eleme maçlarında Avrupa yerine Asya/Afrika grubuna verildi. Bu durumu protesto eden Türkiye, elemelere katılmadı.

Brezilya, ev sahibine gol yağdırdı

Kupanın yarı finalinde Fransa'yı 5-2 yenen Brezilya ile Batı Almanya'yı 3-1 mağlup eden ev sahibi İsveç, finalde karşılaştı.

Solna'daki Rasunda Stadı'nda 49 bin 737 seyirci önünde oynanan finalde Brezilya, Vava ve Pele'nin ikişer, Mario Zagallo'nun da bir golüyle sahadan 5-2 galip ayrıldı. İsveç'in golleri ise Nils Liedholm ve Agne Simonsson'dan geldi.

Turnuvanın üçüncülük maçında ise Fransa, Batı Almanya'yı 6-3 mağlup etti.

Pele sahneye çıktı

Brezilya ve futbol dünyasının efsane ismi Pele (Edson Arantes do Nascimento), 1958 Dünya Kupası'nda sahneye çıktı.

Henüz 17 yaşında katıldığı Dünya Kupası'nda 6 gol atmayı başaran Pele, takım arkadaşı Vava ile Brezilya'nın şampiyonluğunda önemli pay sahibi oldu.

Fontaine rekor kırdı

Fransız futbolcu Just Fontaine, 1958 Dünya Kupası'nda attığı 13 golle, bir kupada en çok gol atan futbolcu ünvanını eline geçirdi.

Oynadığı 6 maçta 13 gole ulaşan Fontaine'i altışar golle Pele ve Alman Helmut Rahn izledi.

35 maçta 126 gol

İsveç'teki Dünya Kupası'nda yapılan 35 maçta 126 gol atıldı.

Maç başına 3,6 gol ortalaması tutturulan kupanın en golcü takımları ise 23 golle Fransa, 16 golle de Brezilya oldu.